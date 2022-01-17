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1. 香菜
香菜（芫荽）有一種特殊的氣味，愛的人不能沒有它，厭惡它的人連看都不想看到。事實上，香菜是一種天然解毒劑，有助於體內重金屬殘留的清除。
2. 青蔥
蔥是一種有刺激性口感的青蔬，它的刺激味道是來自於蒜素的揮發成分。而蔥白有消炎、殺菌的能力；蔥綠則富含維生素A，對於強化免疫力、預防感冒有一定的效果。
3. 小黃瓜
小黃瓜富含有礦物質鎂、鉀、維生素C、膳食纖維等多項營養素，且小黃瓜水分含量超過90%，糖分低、熱量低，每100公克僅10大卡左右，補水又美白，還能有飽足感。這麼好，不吃嗎？
4. 茄子
茄子的特色在於花青素、生物類黃酮（維生素P）、多酚類等。有助於維持血管彈性，有效抗氧化。一般民眾其實可以仔細觀察一下，愛吃茄子的女性通常都看起來較年輕不易衰老。
5. 胡蘿蔔
不愛吃胡蘿蔔的人雖然很多，但胡蘿蔔有益視覺健康、有助於人體夜視能力。對於現在常用3C而雙眼昏花模糊的現代人，還是要盡量攝取。
6. 洋蔥
洋蔥中所含有的槲皮素，適量攝取好處多，主要可抗氧化、抗發炎、抗過敏、維持心血管健康。而洋蔥內含的有機硫化合物，則是對免疫力有益，真的是一種非常好的食物。
7. 芋頭
每個人都知道，少吃加工食品、多吃原型食物有益健康，而芋頭便是最佳的原型食物之一。芋頭屬天然抗性澱粉，意即芋頭不易在小腸被吸收，消化速度緩慢，能協助維持血糖的穩定，更是減重者的好朋友。
李其昀提醒，其他常常不被大家喜愛的食物還有苦瓜、青椒、芹菜等，但不論是偏食抑或是挑食，在營養學的角度都是非常不鼓勵的。民眾若想要均衡攝取食物與蔬菜營養，可從漸漸嘗試入菜到習慣吃，才能兼顧健康與美味。
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 你會挑食嗎？營養師：你不愛吃的「7種菜」其實超營養
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