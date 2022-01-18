專訪／不爭強不示弱　林靜儀的勝選關鍵是她們

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擔任林靜儀後援會長的立法院副院長蔡其昌曾說，長期以來特殊的政治氛圍，讓台中海線選民不輕易透露投票傾向。她卻說：「這次很不一樣，我遇到很多地方姐姐們主動拉起我的手，大聲說：『放心！我一定挺你。』反而男性選民很少表態。」
藍綠對立、世代落差、空降與在地之爭等話題吵得震天價響之際，「女人挺女人」的共識默默在中二選區發酵，很多男性政論者始料未及。「有些政治討論在講林靜儀的人設如何如何，他們太用政治眼光評估這次選舉。選民對我的印象不是設定出來的，是我過去20年來的累積。」
從接受徵召到投票短短兩個月，林靜儀幾次遇到沒投票權的陌生夫妻來找她。「他們開了一天的車，只為給我一些鼓勵。就這樣喔！」以往男性對政治熱情超過女性，「但這次是太太對先生說：『你帶我去台中找林靜儀。』」
「可能和我過去擔任二十年婦產科醫師、長期關心女性議題，而且在女性權益、女性形象上的討論有關」。別人眼裡的她是專業人士，有著高知名度與社經地位，但林靜儀從不吝於分享在婚姻路跌跤、重建自信的心路歷程。變成「一個人」後，她成為高雄市長陳其邁口中的怪咖學妹，跑到落後國家義診、擔任無任所大使， 2014年一腳踏進政治圈，斜槓民進黨婦女部主任。
2年前在最後一刻，才被告知不分區立委沒得連任，她連一句情緒話都沒有，收拾好心情回台中繼續行醫、以女醫師的視角出書，紀錄現代女性面臨的沈痛難題。
「我和多數女性有著共同的價值與經驗，我有自己人生的挫折，也承認這些挫折、勇敢面對，我被她們正面肯定的不是所謂世俗成就，而是『勇於挑戰』這件事。」
競選期間，對手陣營公佈她在協調會凶官員的影片，企圖瓦解她「溫柔堅定」的競選口號，林靜儀卻認為，現代女性的溫柔，不再是婉約可人，而是不爭強不示弱。「恰北北也可以很溫柔啊。」她笑著形容。「你要批評林靜儀那麼兇，或稱讚她勇於挑戰都可以。我想成為那個養份，讓更多女生可以積極參與公眾事務，不用擔心被打壓。」
地方政治的水既深且濁，林靜儀卻有「撩落去」的不得不然。「我講了那麼久的女性參政，沒道理只談論而不參與。」這位女醫不只醫身體的病，也試圖為女病患的人生煩苦尋找一線出路，「但從事政治，你可以一次幫助更多人」。
別人當掃街拜是苦差事，林靜儀卻很愛，尤其愛去菜市場。診間裡聽過無數女人的私密心情，如今身處擾嚷市集，只需一個眼神便能領會，「地方的姐姐看我就像看女兒，她們知道這女兒很辛苦、卻也很高興有這樣一個女兒。」
她說自己很幸運，從小在有愛、相對性別平權的環境長大，「我有機會好好唸書，有機會得到不錯的工作、擁有一些聲量來倡議一些事，在別人眼裡，我是有點能量的女人。」林靜儀懂地方姐姐的期待：「我可以用自己的能量，幫更多女生拉出空間，讓她們更勇敢挑戰現狀、讓更多媽媽與爸爸可以對年輕女生說：『別害怕！儘管勇敢追求，我不擔心妳』。」
6年前她揮別診間，選擇當全職不分區立委，實踐自己的淑世理想，但現在，卻放不下了。
「競選期間對手攻擊我不在地，但你知道我有多少在地病人嗎？這兩天回去看門診，好多病人第一句話就是『林醫師我是你的選民，我好高興你當選』，第二句話是『那以後我怎麼辦，你要去哪裡？』」
講著講著她眼眶紅了：「這麼長久的醫病關係，當她決定把自己交給你的時候，你卻要跑掉，她們是非常難過的。這幾天接到好多好多的眼淚，很捨不得。」她和任職的中山附醫討論，決定以後每個月開2次夜間特別門診，「這也是我地方選民服務的其中一種」。
走出診間，這個強悍又溫柔的女人，不忘提醒自己拿好心裡的聽診器。「隨著年齡跟人生資歷的增加，我體會到變堅強的過程，還是要維持自己的柔軟、尤其是心的柔軟。否則，會慢慢變成一個無法傾聽的人。」