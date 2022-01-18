專訪／莫怪長輩不隨時代進步　林靜儀翻轉中二從傾聽開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
不了解帶來不信任。林靜儀認為，公投反映了選民的不信任。「我們選總統、選立委過程花了這麼多精神，但民眾對代議士、對執政黨不信任，覺得你們都在亂搞，所以自己來公投，這其實很不合理嘛！」
她說以往的政治型態，沒機會讓選民跟政治人物溝通，但年輕世代已經突破這盲點。「他們透過網路、臉書、直播及小群組進行討論與思辨，很容易接觸到議題核心。」
「人生歷練多了，更能理解有些人的困難。」身為年輕人與中老年人的夾心世代，六年級的林靜儀多了幾分同理。「年輕人會問，為什麼長輩或是地方的人很難轉變？為什麼不跟著進步？你不能怪他們，他們沒機會接觸到你、了解你在幹嘛啊！我們要想辦法，讓大家知道我們在做什麼。」此刻她像面對疑難雜症的醫生，思索什麼治療方式最適合，而非最先進，「我知道這很難！但是我會想辦法。」
她沒說出辦法是什麼，卻先列舉自己過往失敗經驗。在不分區立委時期，她和其他人一起推動開會直播、立即紀錄、發言逐字稿，期使國會殿堂更透明，卻發現多數人無心接觸議題，這些監督機制往往是白忙。「曾有每個人都能評論個幾句的重大法案，立院熬夜審查吵成一團，全國看直播的卻不到40人。回到人民立場，每個人有自己的生活要過，誰希望整天盯著立法委員在幹什麼事？但你又不信任這些人，甚至懷疑他們一意孤行，這合理嗎？」
前陣子四大公投帶給她新的想法。「這麼硬的題目，很短時間內我們在全國開非常多場說明會，很多民眾從不理解到接受，最終願意出來投票。未來我能否用類似方式，讓大家願意來傾聽，知道我在立法院做什麼事、某個法案為什麼要如此的折衝？」
她看到台灣的民主制度正在轉型，「轉型過程中，我們要多做點事情，讓民眾對於我們有所了解。也要在折衝過程發現聲音微弱的人、真心傾聽他們。」
林靜儀說，很多政治人物會說，當選後要給選民什麼。「這是一個錯誤的用詞！『給』是恩惠方式，絕非民主政治該說的話，政治人物接受選民委託，不該說『給』選民什麼，而是和選民一起走向什麼方向。這些努力，可以從中二做起。」
她第一個想做的，是改變中二選區氛圍。「讓選民不再那麼焦慮跟恐懼，大家可以自在討論政治、有機會理解民主是怎麼一回事、重新思考自己手上的權力、好好衡量政治人物，包括我自己。」
她有太多事想做，2年任期當然不夠，出發前已做好負重前行的準備。「有些事沒辦法一蹴可及，就像修法一樣，或許修得不很完美，至少能一點一點改變。一如照顧病人，我不可能一次讓你馬上痊癒，但能夠維持健康狀態、越來越好。」
8年前從醫界走向政治領域，重返醫界2年又接受選舉洗禮，林靜儀說：「不管是當醫生還是政治人物，都是老天爺交代的任務，這過程承載很多的人的期待。我很感恩，也相信自己能將任務做好。」