快訊／北市公布確診案17967足跡 遍佈科教館、兒童樂園
新冠肺炎疫情在北台灣逐漸蔓延，除了桃機群聚感染外，今（17）日公布一例新北市亞東醫院的護理師確診案例。台北市副市長黃珊珊指出，該名確診案例並非專責病房的護理師，因此傳染源還有待中央認定。此外該名確診案例曾在13日，帶著小孩到士林區的科教館與兒童新樂園遊玩。
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 16:00:34
黃珊珊表示，案17967確診個案，曾在13日上午10時至12時參觀科教館，並於12時到14時在兒童新樂園遊玩，其中13時到13時45分則是在兒童新樂園中的美食街用餐，最後於14時10分至20分期間，從科教館的B3停車場離開。
黃珊珊也直言，由於當天有5所學校到科教館進行校外教學，因此目前也針對多所學校進行擴大採檢，目前累計人數為834人，目前也正在採檢當中。
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