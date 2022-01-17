西堤群聚案還有未爆彈？陳時中憂：希望沒有，但一定有
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增17本土個案，其中14人與西堤群聚案相關，累積至今由西堤店內直接感染的人數已達27人，多為1月7日、9日到店用餐的民眾，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據推斷，1月10日、11日到店用餐的民眾，應該也有人確診，但至今為止卻未出現，這也讓陳時中直言「一定有」未爆彈。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 16:47:14｜2022-01-17 16:54:45
染疫銀行員於1月7日到西堤用餐，而最早確診的餐廳員工則為1月9日發病、14日確診，後續有7日、9日用餐顧客皆確診接受治療，但8日為何無人確診？陳時中則分析，風險於1月7日產生，8日則為潛伏期內，而大約會是一天半傳到第二波，因此9日用餐的顧客陸續確診。
目前看起來2天內就有傳播力，因此照理來說1月10日、11日用餐者，應該也有高度的染疫風險，但到目前為止透過實聯制、簡訊、社區採檢卻未發現相關確診者，該狀況也讓陳時中坦言「有點擔心」。
當被問及是否還會有未爆蛋，他更直言的表示，「希望沒有，但一定有」。陳時中提到，傳染途徑有各種可能性，目前也不能排除空氣或物品的關係，後續專家也會協助持續釐清疫情。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
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