最後一天！1.64億大樂透得主已進線要領獎 台彩驗證中
去（2021）年10月15日開在台南市的1.64億元大樂透，由2注分得，每注可抱走0.82億元，於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出1注頭獎，領獎期限至今（17）日下午5時截止，而根據台灣彩券公司透露，中獎人已在今日進線台彩公司，目前正進行彩券驗證，以維護消費者中獎權益，因為之前也曾發生有人進線，驗證後發現不是中獎人，因此最後能否領走獎金，還是要等台彩驗證確認後，才會對外正式公布。
記者顏真真/台北報導
2022-01-17 17:22:22｜2022-01-17 18:02:50
其實，台彩在去年12月24日發出頭獎得主協尋令，有3筆大樂透頭獎兌獎期限將到期，包括在去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出1注頭獎，每注分得獎金0.82億元，前者是自選搭配多期投注，購買金額共1000元，後者也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元，而這2注頭獎兌獎截止日為今年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領。
另外，還有去年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，則是電選1注50元即中獎，最後的領獎期限為今年1月26日，目前中獎人亦尚未現身。
不過，台彩董事暨發言人黃志宜覺得台南開出頭獎的這2家投注站很近，又都是自選同組號碼，中獎人不可能不知道，而過去也曾有頭獎得主拖到89天才現身領獎，也就是兌獎限倒數第2天才來領獎，就是2020年1月25日在台東市開出的2.4億大樂透。
由於今日是在台南開出1.64億大樂透，領獎期限的最後一天，大家也關注2位中獎人到底會不會領走這1.64億元獎金？不過，在今日下午5時截止領獎前，市場傳言很多，後來台彩在下午4時56分時發布簡訊表示，今日中獎人已進線台彩公司，目前正進行彩券驗證，以維護消費者中獎權益，待確認後會對外正式公布。