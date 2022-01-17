陳時中太太稱北市預約不到高端？柯文哲：這種就故意炒作
台北市政府上週五開放北市疫苗預約系統，供民眾施打疫苗。不過因為高端疫苗的配額數較少，就連防疫指揮官陳時中也坦言，自己曾聽太太抱怨，第3劑想打高端卻找不到地方打，並說這部分會再與雙北協調，盼能加開更多接種點。對此台北市長柯文哲今（17）日就表示，想打莫德納打不到的人一定比高端更多，更直言「就是聲量太大，這種就是故意炒作。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 17:22:26
針對陳時中表示自己太太打不到高端疫苗的說法，柯文哲直言「這就是典型的又一種認知作戰」，因為就台北市的登記狀況而言，登記莫德納2萬，登記BNT5千，登記高端1千。「我如果是台北市長，我在佈點的時候，是不是點應該要按照民眾的需要量？」柯文哲直言，難道有兩萬劑的容量，然後就都要移去打高端？
柯文哲直言，這種就是「聲量太大，故意炒作」。「說想要打高端？我跟你講，那些要打莫德納卻打不到的一定更多。」柯文哲直言，不想要繼續口水仗，但醫學是統計的科學，要按照民眾的預約量去提供施打量能與施打地點，「我相信要打高端的人，一定比要打莫德納的更容易打到，不然你拿數據出來看。粗暴的言論大可不必。」
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