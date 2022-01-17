男子KTV內被圍毆造成傷重　東港警將3名涉案人移送法辦

東港水源路上的一間釣蝦場附屬 KTV包廂 內， 16 日凌晨有一男子被人圍毆，經警方追查詢問夜班員工表示，大約在 16 日凌晨 1 時 47 分左右，包廂內疑似有吵架聲，有一男子被打後由 3 名男子攙扶走出坐在大門入口處欄杆休息，警方徹夜追查逮捕黃嫌等三人到案，坦承因酒醉與李男在包廂內發生口角後徒手圍毆李男受傷，全案將依傷害及妨害秩序罪送辦。

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▲李男被3名男子攙扶走出坐在大門入口處欄杆休息。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.17）

東港警分局表示， 16 日凌晨 1 時 47 分左右，一群約七、八名年輕男子在釣蝦場附屬 KTV 包廂內唱歌，李男子被 3 名男子攙扶從該包廂走出，隨即坐在釣蝦場大門入口處欄杆上休息，於同日凌晨 2 時 17 分，李男被友人騎乘機車載離開現場。

警方專案小組起初雖無任何線索，經調閱監視器以車追人，將當日有出入該包廂人員連夜帶案偵訊釐清，其中黃嫌 (19 歲 ) 、蘇嫌 (18 歲 ) 、林嫌 (18 歲 ) 等 3 人，坦承因飲酒酒醉與被害人李男 (21 歲高雄市人 ) 發生口角，三人即在包廂內徒手圍毆李姓男子，造成李男受傷。

▲東港警分局逮捕嫌疑後偵訊後移送屏東地檢署偵辦。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.17）