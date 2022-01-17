男子KTV內被圍毆造成傷重 東港警將3名涉案人移送法辦
東港水源路上的一間釣蝦場附屬KTV包廂內，16日凌晨有一男子被人圍毆，經警方追查詢問夜班員工表示，大約在16日凌晨1時47分左右，包廂內疑似有吵架聲，有一男子被打後由3名男子攙扶走出坐在大門入口處欄杆休息，警方徹夜追查逮捕黃嫌等三人到案，坦承因酒醉與李男在包廂內發生口角後徒手圍毆李男受傷，全案將依傷害及妨害秩序罪送辦。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-17 18:23:09
東港警分局表示，16日凌晨1時47分左右，一群約七、八名年輕男子在釣蝦場附屬KTV包廂內唱歌，李男子被3名男子攙扶從該包廂走出，隨即坐在釣蝦場大門入口處欄杆上休息，於同日凌晨2時17分，李男被友人騎乘機車載離開現場。
警方專案小組起初雖無任何線索，經調閱監視器以車追人，將當日有出入該包廂人員連夜帶案偵訊釐清，其中黃嫌(19歲)、蘇嫌(18歲)、林嫌(18歲)等3人，坦承因飲酒酒醉與被害人李男(21歲高雄市人)發生口角，三人即在包廂內徒手圍毆李姓男子，造成李男受傷。
警方立即與被害人家屬聯絡，並緊急派員前往高雄市大同醫院了解李男傷勢（腦震盪及顏面骨折），所幸無生命危險，全案將依傷害及妨害秩序罪偵辦。