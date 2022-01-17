第20期北市疫苗預約回歸1922 新增南港車站為中型接種站
因應防疫指揮中心日前宣布縮短第三劑疫苗施打的間隔時間，不過當時因為中央暫停使用1922疫苗預約系統，北市府也重啟北市疫苗預約系統。不過由於北市府本週疫苗預約施打時間，與1922系統第19期的施打時間相同，因此北市府未提供疫苗量能給中央，不過北市府也宣布，即將在明日第20期疫苗預約中回歸，台北巿副市長蔡炳坤說，將新增中型接種站在南港火車站，每日提供1000名額的注射量。
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 17:49:06
蔡炳坤表示，明天上午10時開始，因應中央1922預約系統，台北巿約可提供23萬人的施打量能。而包含原有的七個中型接種站外，將另外新增南港火車站為第八個中型接種站，並協調三軍總醫院松山分院的醫護人員進駐，每天進行約1000名的疫苗施打量能。蔡炳坤指出，再加上目前仍在服務中的台北車站，共有九個非醫療院所的中型施打點。
現場媒體也提問，北市府是否有考慮要重開花博大型接種站？對此柯文哲則回應，北市目前一週內的疫苗施打量能，最多能打到23萬人「已經差不多了」，就算要開也要有人力跟疫苗，醫院也還有其他病患要照顧，且「是不是真的有這麼多人要來打」。副市長蔡炳坤補充，23萬是預約數量，若再加上醫院門診及造冊接種，北市量能超過25萬，是希望可以多元滿足接種需求。
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