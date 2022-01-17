COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

第20期北市疫苗預約回歸1922　新增南港車站為中型接種站

▲台北市長柯文哲17日表示，明日起中央開放第20期疫苗預約，北市相關施打量能也回歸中央預約系統，且開放第八個中型疫苗接種站，總共約能提供每週23萬的疫苗接種量。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲17日表示，明日起中央開放第20期疫苗預約，北市相關施打量能也回歸中央預約系統，且開放第八個中型疫苗接種站，總共約能提供每週23萬的疫苗接種量。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-17 17:49:06

因應防疫指揮中心日前宣布縮短第三劑疫苗施打的間隔時間，不過當時因為中央暫停使用1922疫苗預約系統，北市府也重啟北市疫苗預約系統。不過由於北市府本週疫苗預約施打時間，與1922系統第19期的施打時間相同，因此北市府未提供疫苗量能給中央，不過北市府也宣布，即將在明日第20期疫苗預約中回歸，台北巿副市長蔡炳坤說，將新增中型接種站在南港火車站，每日提供1000名額的注射量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北市政府宣布從第20期疫苗預約開始，北市相關疫苗施打預約回歸1922預約系統，每週約提供23萬劑疫苗施打量能。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府宣布從第20期疫苗預約開始，北市相關疫苗施打預約回歸1922預約系統，每週約提供23萬劑疫苗施打量能。（圖／台北市政府提供）
蔡炳坤表示，明天上午10時開始，因應中央1922預約系統，台北巿約可提供23萬人的施打量能。而包含原有的七個中型接種站外，將另外新增南港火車站為第八個中型接種站，並協調三軍總醫院松山分院的醫護人員進駐，每天進行約1000名的疫苗施打量能。蔡炳坤指出，再加上目前仍在服務中的台北車站，共有九個非醫療院所的中型施打點。

現場媒體也提問，北市府是否有考慮要重開花博大型接種站？對此柯文哲則回應，北市目前一週內的疫苗施打量能，最多能打到23萬人「已經差不多了」，就算要開也要有人力跟疫苗，醫院也還有其他病患要照顧，且「是不是真的有這麼多人要來打」。副市長蔡炳坤補充，23萬是預約數量，若再加上醫院門診及造冊接種，北市量能超過25萬，是希望可以多元滿足接種需求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀