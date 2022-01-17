拖到最後一刻！2注竟是同一人 1.64億元大樂透被領走了
去（2021）年10月15日開在台南市1.64億元大樂透頭獎，由2注分得，每注可抱走0.82億元，領獎期限至今（17）日下午5點截止，而中獎人終於在最後一天進線台彩公司，並經過台彩公司彩券驗證後，確認是這期大樂透頭獎得主，2注頭獎都是同1人中獎，還是女性，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。
記者顏真真/台北報導
2022-01-17 17:55:50｜2022-01-17 18:11:19
台彩公司在去年12月24日發出頭獎得主協尋令，有3筆大樂透頭獎兌獎期限將到期，包括在去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出1注頭獎，每注分得獎金0.82億元，前者是自選搭配多期投注，購買金額共1000元，後者也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元，而這2注頭獎兌獎截止日為今年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領。
另外，還有去年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，則是電選1注50元即中獎，最後的領獎期限為今年1月26日，目前中獎人亦尚未現身。
不過，台彩公司董事暨發言人黃志宜之前就覺得台南開出頭獎的這2家投注站很近，又都是自選同組號碼，中獎人不可能不知道，而且懷疑有可能是同一人。
今日也是這期1.64億大樂透領獎最後期限，並至下午5時截止，原本市場盛傳沒人來領，全數充分歸入公益盈餘，但後來台彩公司在截止前4分鐘，發出訊息表示，頭獎中獎人已進線台彩公司，正在進行彩券驗證。
在彩券驗證完成後，台彩公司再發出訊息，已協助完成兌獎程序，這2注頭獎為同1人，還是女性，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。而這名中獎人也刷新拖最長領獎的紀錄，過去曾有頭獎得主拖到89天才現身領獎，也就是兌獎限倒數第2天才現身。