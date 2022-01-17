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出生率創新低！中國2021新生兒少百萬人　進入零成長區間

▲中國國家統計局公布2021年人口統計，其中2021年人口出生率降至7.52‰，正式進入零成長區間。 （圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家統計局公布2021年人口統計，其中2021年人口出生率降至7.52‰，正式進入零成長區間。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-17 18:54:40

中國國家統計局今（17日）公布最新人口數據，統計至2021年末，中國31個省巿及自治區人口總共有14億1260萬人，較2020年末增加48萬人；去年中國新生兒數量則為1062萬人，低於2020年的1200萬人，連續兩年創下最低出生人數，而中國的出生率亦降至7.52‰。

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中媒《澎湃新聞》報導指出，中國國家統計局局長寧吉喆在今天舉行的「2021年國民經濟運行情況新聞發佈會」表示，中國人口增速放緩有多重原因，包含育齡婦女人數持續減少、年輕人生育意願降低，而疫情也影響了年輕人結婚、育兒的意願，老齡化、少子化也是已開發國家、新興經濟體普遍面臨的難題，並稱出生育下降是「中國經濟發展到了一定階段的客觀結果」。

根據《中國統計年鑑》數據顯示，2021年中國出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，人口出生率降至7.52‰，相較起2020年中國出生率首度跌破10‰、來到8.52‰，創下自1978年有紀錄以來的新低，2021年的出生人數及出生率又再次突破最低紀錄。

▲因應出生率低以及高齡化趨勢，中共當局推動「三孩政策」。（圖／美聯社／達志影像）
▲因應出生率低以及高齡化趨勢，中共當局推動「三孩政策」。（圖／美聯社／達志影像）
中國人口專家分析，中國出生人口快速下降比預期提早了5年左右，不過寧吉喆認為，中國人口總量近年仍將保持在14億人以上，原因在於為了挽救「斷崖式下降」的生育率，當局於2021年5月推出的三孩政策、增加育兒假等「催生效果」將逐步顯現，加上育齡女性總量仍有3億多、醫療條件大幅改善，每年的出生人口規模預計能持續保持逾千萬人。

此外，中國去年底共有14.1億人口，其中死亡人口歷年來持續少於出生人口，對於人口總量維持著增長態勢；然而其中16​​至59歲的勞動人口僅佔62.5%，對比起10年前的70%以上，人口逐漸老化的危機也隨之浮上檯面。
 

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