NOW早報／西堤群聚案有「未爆彈」？陳時中憂喊：一定有

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染疫銀行員於1月7日到西堤用餐，而最早確診的餐廳員工則為1月9日發病、14日確診，後續有7日、9日用餐顧客皆確診接受治療，但8日為何無人確診？陳時中則分析，風險於1月7日產生，8日則為潛伏期內，而大約會是一天半傳到第二波，因此9日用餐的顧客陸續確診。
目前看起來2天內就有傳播力，因此照理來說1月10日、11日用餐者，應該也有高度的染疫風險，但到目前為止透過實聯制、簡訊、社區採檢卻未發現相關確診者，該狀況也讓陳時中坦言「有點擔心」。
當被問及是否還會有未爆蛋，他更直言的表示，「希望沒有，但一定有」。陳時中提到，傳染途徑有各種可能性，目前也不能排除空氣或物品的關係，後續專家也會協助持續釐清疫情。
今日天氣／記得帶傘！北東濕涼低溫探14度 中南部有短暫雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（18）日受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，北部及東北部地區的天氣濕涼，其餘地區早晚也會有涼意；北部、東半部地區整天恐出現不定時短暫雨，中南部地區因雲量偏多，也會有局部短暫雨的機率，尤其在東北部地區及基隆北海岸有發生局部大雨的機會。
溫度方面，西半部地區及東北部地區約落在14至16度，東部地區及東南部地區則約17、18度，在高溫方面，北部東北部地區僅17至20度，中部、東部地區及東南部地區約21至24度，南部高溫則仍可達26度左右。
西堤8日用餐顧客躲過確診？醫師解析原因 憂有未爆彈
西堤餐廳確診個案昨（17）日再增14例，其中在7日、9日用餐的顧客接連傳出確診，但8日用餐顧客皆未檢出；對此，振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析可能原因，也提醒這群顧客仍有確診可能，要視「被匡列後加14日」才能確定是否安全。
中央流行疫情中心指揮官陳時中於昨日下午疫情記者會中解釋，首例確診的西堤工讀生（案17774）為指標個案，由於目前8日用餐顧客皆未檢出確診，因此可能是工讀生7日晚上染疫，8日處在空窗期，所以相對安全。
對此，李明政分析，西堤餐廳內的傳染途徑可分為「人傳人」或是「接觸介面」傳染，包含確診銀行行員在7日用餐時，接觸餐廳員工與其他顧客造成人傳人傳染，也可能是餐廳員工觸碰到確診行員的分泌物後，再把病毒散播給其他顧客，造成間接傳染，這都關係到西堤員工。
另9日用餐客人染疫，也有兩種可能性，包含確診的西堤員工在服務時可能傳給當日用餐的顧客，或是餐廳各處可能仍殘留7日用餐確診行員的分泌物，9日用餐客人接觸到而感染。
至於為何8日用餐顧客至今都未傳出確診個案，李明政認為，有可能是機率問題，剛好8日用餐客人都沒有接觸到被汙染的環境媒介，自然就不會確診，或是確診西堤員工當日未上班，以及確診西堤員工雖在7日受到感染，但因為有潛伏期，8日時傳染力還不足，因此無法傳染。
不過李明政提醒，8日的用餐顧客目前雖未確診，但仍可能是未爆彈，還是有可能確診。他解釋，每個人的潛伏期都不同，約有90%的人會在7日內發病，約有10%的人是在8至14日發病，超過14日發病的則是少之又少，因此所有被匡列者，仍要視「被匡列後加14日」才能確定是否安全。
「傳播力是強的，潛伏期是短的。」李明政說明，新型變異株Omicron發病時間短、傳染力強，台灣的匡列速度已經算快，但若是要精益求精，第一時間點就要擴大匡列，現行做法只能亡羊補牢，要設定匡列對象與範圍，若再出現不明感染源個案，或是想超前部署，可在該區廣設社區篩檢站擴大篩檢，揪出隱形傳染鏈。
Toyz首露面道歉哭了！詐賭600萬內幕曝光 將被遣返香港
《英雄聯盟》前世界冠軍、實況主Toyz（劉偉健）去年因被查獲涉嫌販售大麻菸彈遭羈押，自勒戒所獲釋後，卻又被經紀人周周於15日深夜爆料，指出Toyz14日深夜帶領一群朋友在路上堵人，逼問工作上的問題，而且過去甚至詐賭友人，遭到對方要求賠償600萬元。對此，Toyz16日晚間也開了直播解釋事件內幕，坦言自己是垃圾以外，也落淚道歉受害者，更直言「我未來一定會被遣返香港」。
Toyz在16日晚間於被影射為受害者之一的「金旋風」頻道上直播，陸續回答粉絲們的提問，一登場就有不少人直言要他「滾回香港」，Toyz也馬上回應「不用再刷什麼滾回香港，反正未來我也不會在台灣，一定會被遣返香港，這是既定的事實」。
而談到被爆料詐賭丁特、史丹利、金旋風等人，Toyz也坦言這是事實，他透露「我們使用的是魔術牌，上面有記號可以看到，是與經紀人周周一起在魔術店買的，因此我們可以提前知道能不能撞柱，這是第一次用射龍門的遊戲出老千，但後來嚐到甜頭之後，兩個人在淘寶上買了更多可以透視的牌，周周問Toyz有沒有搞頭，就將這副牌帶到金旋風家出老千，最後因為金旋風前後輸了大約三百萬元，兩人聯手誆騙友人六百萬左右，最後慘遭抓包」。
針對當時女友奈奈是否參與一事，Toyz表示「愛是盲目的，奈奈知情但並非主事者，沒有成功阻止我的詐賭行為」除此之外，他更再三強調，周周有參與整個詐賭企劃，且是主謀共犯，甚至轉頭問後方被害人金旋風在事件過程中的感覺，金旋風則提到「第二次不知道，但第三次的確感覺周周有參與。」
而Toyz在影片中坦言「自己是垃圾」，並且落淚向丁特、史丹利及金旋風相關被牽連的人道歉，直指這件事就是他和周周2人搞出來的事，金旋風也表示，邀請Toyz直播並不是要幫他洗白，而是由Toyz自己公開自己所做過的事，不是讓別人還原因經過，也算是給所有人一個交代。Toyz也非常懊惱地說「知道大家都對我很失望，我確實，我也對自己很失望，我真的不知道自己再衝X小，也真的不知道自己為甚麼再做這麼多白癡的事情，讓自己一手好牌打成這樣子」。
中職／胡金龍來了！身披51號獅袍 現身台南棒球場練球
中華職棒（CPBL）統一獅日前網羅資深老將胡金龍，17日他首度穿上51號練習衣，親自現身台南棒球場進行練球。
胡金龍過去是富邦悍將重要打擊戰力，不過2020年富邦更換總教練洪一中時，疑似在高中校友群組表示「打爆富邦換總A」遭到球隊冷凍1年半，2021年球季合約結束後被釋出。
日前統一獅隊宣布網羅胡金龍，希望借重他的打擊能力，雖然據傳月薪不到20萬，但在家鄉台南重新復出絕對是接近球員生涯末期的胡金龍最好機會。
17日胡金龍穿上51號統一獅球衣，正式現身台南棒球場，和隊友一起進行練球，這是他暌違1年多再度出現在職棒球場，外界都對這位曾經大聯盟級的好手充滿期待。
iPhone「1功能」果粉也嫌棄！他一用翻白眼：安卓強多了
近年來智慧型手機不斷發展，路上人手一機的情況相當普遍，其中蘋果推出的iPhone系列手機，是許多民眾熱愛的機款之一。然而，就有一名網友分享iPhone「1功能」相當難使用，就連果粉們也跳出來承認「安卓的好用多了！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己也是iPhone使用者，卻無奈詢問「都沒有人覺得唉鳳的計算機很難用嗎？」他解釋若單純論兩數相加減，其實並沒有好用與否的問題。
但他點出問題，指出關鍵在於iPhone的計算過程，「兩個數字一但相加減就出現答案，但我後面還有一大串要輸入啊！就不能全部數字按完，使用者自己按＝才出答案嗎？」他強調這與使用時橫放或直放沒關係，「橫放只是多了一堆用不到的按鍵，主要的數字鍵變小反而更難用....」。
貼文曝光後，瞬間引來不少果粉認同回應，「真的，我超不會用，每次算錯就會無限白眼」、「我覺得不好用，我用過安卓的，我很喜歡它能紀錄我key過的數字，要計算多筆時比較方便」、「我是哀鳳新手，也是認真嫌棄計算機，另外又去下載一個免費的計算機+，可以看紀錄，好用大推」、「真心覺得安卓的好用多了」、「有時候按太快還會累格，直接跳數字」。
但也有人認為，「沒問題，就一般般」、「反正我都只有用加減乘除而已，感覺沒差」、「不就加減乘除而已…蠻好用的阿」、「其實還可以，但我更希望iPad可以有自己的計算機...」、「使用起來蠻讚的啊」、「轉橫向，其他功能就出來了，我覺得還不錯用」、「其實你可以直接問Siri，它可以直接幫你算好」。（編輯：賴禹妡）