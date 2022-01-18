最怕篠崎泫看穿！五堅情狼人殺玩心機　自曝紅內褲加持

八大節目《娛樂百分百》最夯單元「凹嗚狼人殺」，28日進軍台北小巨蛋舉辦演唱會，最後倒數10天，被問到是否準備幸運物加持？黃偉晉透露會帶水晶，邱鋒澤、婁峻碩則異口同聲說「會穿紅內褲」，婁峻碩幽默表示：「因為過年也快到，就一路穿過去。」邱鋒澤更分享賽前預言：「當天總冠軍得主我最看好的就是我的零九CP，最不看好的就是偉晉。」黃偉晉則反擊：「現在大家都很會看表情猜身分，我打算要在鏡子前看自己表情練卦象。」





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▲邱鋒澤看好自己的零九CP，會在狼人殺比賽奪冠。（圖／八大提供）

▲婁峻碩透露要穿紅內褲，為狼人殺比賽加持。（圖／八大提供）

「凹嗚狼人殺」此次攻進小巨蛋，挑戰萬人進場觀戰，現場除了總冠軍爭霸戰外，三組表演嘉賓的演出更是精采可期！為了成功拿下MVP，黃偉晉自曝有想要在鏡子前練習表情管理，賴晏駒提出建議：「你打電話給我們，然後你先設定好角色，我們視訊一起猜你的表情是好人還是狼人！」搞笑的是，被問到是否會邀請爸媽到場共襄盛舉？婁峻碩說：「我比較擔心他們來會直接大喊，例如『你怎麼狼演這麼爛啊！』我的身分就會被發現！」





▲賴晏駒打趣說要戴放大片，讓眾人比賽狼人殺時看不到他眼神。（圖／八大提供）

談及現階段準備情形，邱鋒澤的策略是在錄影時故意玩比較保守一點，現場的時候再給他們見識一下。賴晏駒比較想玩一些特別的玩法，開始嘗試新操作，在總冠軍前先實驗看看。五堅情異口同聲表示，這次的參賽者中，最躲不過篠崎泫的「火眼金睛」，婁峻碩坦言無論拿什麼身分都很容易被她看穿，賴晏駒則突發奇想笑說：「還是我們那天的造型可以準備流蘇？利用造型擋一下眼神，或是我帶最大的瞳孔放大片，讓她看不到眼白。」



