3縣市大雨特報！全台濕涼有雨 今晚至明晨高山有望降雪
中央氣象局今（18）日針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，請民眾注意。今、明兩天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫雨，東北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 06:34:16
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，本週無強冷空氣；今日鋒面通過、東北季風南下，各地皆有局部降雨的機率；北台濕涼，中南部早晚涼。各地氣溫：北部14至19度，中部14至23度，南部15至26度，東部15至25度。3200公尺以上高山，今起至明晨有飄雪機率。
吳德榮表示，明日受東北季風影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨漸停歇；北台雲多偏涼，新竹以南多雲時晴，中南部白天舒適早晚涼。週四大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。
週五、六轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；大氣不穩定，局部地區有「陣性」、明顯降雨的機率。下週日另一鋒面通過，北部、東半部轉局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；下週一東北季風南下，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台濕涼，中南部白天舒適早晚涼。（編輯：倪浩軒）