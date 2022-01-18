鴻海線上嘉年華1/23登場　至少送5輛電動車？

鴻海2022年鴻海科技集團嘉年華將於1月23日舉行，考量防疫今年仍將採線上直播形式舉行。由於鴻海去年前3季稅後淨利達949.25億元，年增70%，成績亮眼，因此員工們都很期待今年的獎項。而昨（18）日官方臉書釋出有5輛車子剪影的新海報，暗示至少會抽5輛車，且很有可能是鴻海生產的電動車，到時候會不會再加碼引發員工們關注。
記者許家禎/台北報導
2022-01-18 10:14:30
回顧鴻海線上尾牙嘉年華，上次因疫情而改為線上舉辦，邀請蕭敬騰、A-Lin現場Live演唱外，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉現身致詞，而歌手陳零九與郭台銘女兒「妞妞」還演出特別橋段。當時事前透露提供5輛納智捷汽車做為獎項，員工最大獎為100萬現金獎共20個名額。
不過上一屆現場太嗨，最終鴻海線上嘉年華抽出50名100萬現金紅包、10台納智捷汽車，以及60台iPhone手機，還有其他現金獎，換算下來鴻海嘉年華撒出的金額達數億元。
由於鴻海去年前3季稅後淨利達949.25億元，年增70%，成績亮眼。因此員工與家屬們都很期待今年的獎項。鴻海指出，今年邀請哪些重量級嘉賓、以及大家最期待的抽獎獎項又是什麼，留待當天揭曉。另外，集團也向員工發出邀請函，推出創意影片募集活動，入選優秀作品前10組，每組將頒發20萬元高額獎金。
鴻海2022年鴻海集團嘉年華即將登場，昨日官方臉書再度釋出新海報，海報中為五台車的剪影，暗示今年將送出至少5輛車子，官網小編還開放鴻海員工想加碼什麼可留言，意見會直送籌備小組。消息一出，吸引不少員工留言「電動車」希望能抽到電動車。