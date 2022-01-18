轟綠委集體放水　藍黨團：11億宣傳費竟「一毛都不給刪」

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在經濟部及能源局部分，曾銘宗表示，根據最新數據，2025非核家園政策已經不可能達成，經濟部及能源部不能永遠以「朝這方向努力」來呼攏國人，因此將針對經濟部跟能源局預算仔細審查；最後，中油、台電、中鋼日前各提供高雄市政府8千多萬建造壽山動物園，曾銘宗表示，經濟部應說明這是來自哪個預算項目？以及台中等其他縣市是否能比照辦理？
陳玉珍表示，整個民進黨61位委員竟然只提出74個案子，平均1人提不到2案，「真的有在替人民把關嗎？」顯示民進黨立委只是服從黨意，運用媒體預算、網軍預算污名國民黨團，國民黨團認真審查預算，民進黨團純心放水。
李德維也透過臉書發文表示，今年中央政府總預算達2兆2千億規模，中央政府部會機關單位有46個，國民黨立委席次共38席。國民黨立委針對中央政府總預算提出4620案，民進黨團指控，國民黨團用案海戰術來癱瘓審查，杯葛預算，但把數字攤開來算一算，平均每位國民黨立委，針對每個部會單位機關的提案只有2.6個。
李德維說，國民黨團提案是為了代替民眾監督，請各部會單位機關說明預算編列，交代使用計畫，提供評估報告，若有不合理之處，依法減列或刪除，這不只是權力，更是責任。反觀民進黨團，針對2兆2千億元的預算，61席委員，總共只提了74個案子，其中還有31個集中在國防外交委員會。
李德維強調，掌管財政部、審計部、中央銀行、 金管會，與主計處的財政委員會，民進黨團共有余天、沈發惠、高嘉瑜、吳秉叡、林楚茵、郭國文，與鍾佳濱等7位委員，結果總共只提了1個案子。
「這是一種自我閹割、自降格調！」李德維批評，民進黨立委成為總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的「橡皮圖章」，行政部門想怎麼做就怎麼做，想怎麼花錢就怎麼花錢，民進黨團只管背書，心中只剩下民進黨公職的角色，忘卻了立法委員的憲法權責。