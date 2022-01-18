政治人物聲望民調吊車尾　朱立倫：我不是候選人

國民黨主席朱立倫今（18）日走訪嘉義配天宮，媒體詢問，有關政治人物聲望民調吊車尾，朱立倫說，他不是候選人，他是要幫候選人，讓他們的民調越高越好。做不好的地方，責難都到朱立倫，過錯他來承擔，希望更努力，讓所有的候選人能夠獲得大家的認同。
記者余祥／台北報導
2022-01-18 11:10:45
朱立倫指出，配天宮是台灣重要的信仰中心，也是嘉義最重要的媽祖信仰中心，今天特別到嘉義來，跟立委、議員、市長，還有鄉鎮市長、里長等座談、交換意見。國民黨需要一步一腳印，從基層做起，雖然嘉義對國民黨來講是最艱困的地方，但是只要肯努力就有希望。朱立倫說，他站在這裡，就想到新北市長侯友宜，侯的老家就在這旁邊，侯的認真努力，就獲得全體市民、全體國人的認同，這就是國民黨要做的。
被問及繼宜蘭縣長林姿妙以後，3個監委赴雲林調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟的佔用坡地案，朱立倫說，對於檢、警、調、聯，還有監察機關的作為，都予以尊重，但是台灣不能夠有選擇性的辦案，更不夠有雙重的標準。台灣常常是變成「政治辦案」或者是「政治調查」，他認為，應該要用一致的標準、避免政治的考量、避免對特定政黨的針對性。
朱立倫說，監察院的相關作為是否有過度、渲染，或是時機點的選擇，民眾都看得很清楚。