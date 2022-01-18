春節返國高峰提前湧現　桃園機場防疫規劃一次看

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桃園國際機場去年受疫情影響，全年入出境旅客為90.9萬人次，較前年減少87%。觀察國際航空旅運趨勢在變種病毒持續威脅下，機場公司預估2022年運量保守估計為2019年的3%為150萬人次。
因應春節前夕旅客入境高峰時段疏運需求，機場公司14、15日提供自桃園機場往松山機場的免費防疫接駁巴士，同時13至16日原防疫巴士路線增加停靠小港機場。旅客搭乘巴士抵達上述機場後，可再由該機場防疫車輛載運至指定居檢場所，以轉運接駁方式，紓解防疫計程車與租賃車等候人潮，同時也替旅客降低車資負擔，總計發車21趟巴士、共載運205名旅客。
針對旅客從機場前往檢疫地點之需求，機場公司依旅客預報資訊及航班即時動態，預先調度防疫巴士、租賃車及計程車等防疫車輛，在防疫優先前提下全力因應，今年以來截至1月15日，總計發車29,542趟次，疏運旅客33,761人。
為確保旅客疏運能量及落實乘客分流，春節疏運高峰期間防疫車隊專責提供入境旅客搭乘，不接受一般民眾搭車；另外配合「長程航班旅客入境檢疫」措施，機場公司完成動線規劃、設備安裝與人力調度等作業。自1月11日起，搭乘歐美（含加拿大）、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時立即在候機室進行PCR快速核酸檢驗，陰性者接續入境通關程序，並搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫，陽性者則由專人完成入境通關查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。
在環境清消方面，機場公司說明，每日動員超過400名專業清潔人力，園區超過300家公民營單位在各自管理與工作區域內除每小時清消一次外，每一航班入境後亦進行清消，每日下午更同步執行深度消毒與清潔，並針對重點區域如廁所、電梯按鍵面板、扶手、旅客動線等進行加強。同時辦理防疫車隊、清潔、保全及第一線員工快篩與PCR檢測，以精確掌握人員健康狀況，並針對可能之狀況研擬人力因應方案，維持機場正常運作與旅客服務品質。