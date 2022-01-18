藍擬再推日食公投？ 綠：馬英九在任時就規劃開放

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這位幕僚指出，根據馬英九2016年在卸任前接受報紙專訪表示，針對日本福島核災五縣市的食品進口，他不但大表贊成，並且肯定日方「在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理」，馬當時還說，「跟國際間打交道還是要站住一個理字」，更建議蔡英文「不應該刁難我們日本朋友」，大有催促即將上任的蔡政府應該儘速開放。
該幕僚進一步點出，在當時的專訪中，馬英九也坦承，在自己任內本來就計畫要開放福島食品進口，只是因為選舉，擔心參選立委的黨籍成員抗議會影響選票，馬英九當時說，「現在選舉選完了，總要開放進口」，馬還強調自己沒有反日情緒，當這些食品不影響國人健康的前提下，我國應該儘快開放。
這位幕僚強調，截至去年底，全世界對於日本食品仍有部分限制的國家，包括阿聯、以色列、新加坡、歐盟以及美國等，皆已全面開放，目前申請要參與CPTPP的英國，也進入全面開放的準備期，台灣到底要接受國際標準，爭取更多的國際經貿參與，又或跟中國綁在一起，答案應該很清楚，而國民黨的決策，如果還讓趙少康之流主導，恐怕流失的不會只有選票，而是更多的社會信任。
另名綠營外交人士則說，反美豬公投不但讓國民黨跟華府僅有的互信都流失，經濟藍更是失望透頂，直接在公投投票上放生國民黨。現在當整個台灣社會，對於參與國際經貿組織有如此高期待下，國民黨還要阻止台灣以國際標準，決定日本食品進口與否，實在想不出有任何理性的動機可以解釋這一切。
該人士說，國民黨反對日本食品進口，說穿了不只是為反而反，更讓人擔心的是，今年是日中建交50週年，中國早就釋出準備要全面開放日本食品的態度，並且希望藉此加速CPTPP的申請進度，國民黨現在的這些動作，是不是要押後台灣開放的時間，甚至讓包括日本在內的CPTPP會員覺得台灣無意遵守國際規範，相當值得懷疑。