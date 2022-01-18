喜氣變穢氣！英媒介紹賀年食譜 「冥紙當餐巾紙」鬧烏龍
農曆新年將至，世界各地華人也開始忙著張羅，準備歡度傳統佳節，就連非中文語系的外國媒體，也會分享一些賀年食譜，來呼應華人過節氣氛。不過英國《衛報》以及《英國廣播公司》（BBC）疑似因為不熟悉華人文化，近日在介紹年菜時，分別誤將「吉儀」當「紅包袋」、「冥紙」當「餐巾」，本意是要賀年，卻變成觸霉頭，鬧了十足笑話。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-18 11:57:48
為了配合華人過節氣氛，《衛報》在新聞中介紹了3道傳統年菜，分別是左宗棠金鱈魚、酸辣豬肉蟹肉餃與紫紅琵琶豆腐四川醬，除了介紹象徵由來之外，也分享了食譜，希望家家戶戶都能開心吃年菜，過個好年。
《衛報》在介紹「酸辣豬肉蟹肉餃」時，提到餃子是年夜飯一定會吃到的菜餚，因為它們圓滾滾的形狀就像金元寶，有著「財源滾滾」的寓意。介紹內容沒問題、食譜沒問題，但是圖片卻出事了！只見照片中放著一盤餃子，桌面也用紅色的裝飾，但仔細一看，盤子邊居然放著喪事才會使用「冥紙」，冥紙上還壓了幾個驅邪用的銅錢，推測是因為不熟悉華人文化才會出包。
不過鬧烏龍的不只有《衛報》，《BBC》也出現類似失誤。在網站上發布的一款花椰菜撈麵賀年食譜中，同時放上了紅包，以及主人給來參加葬禮的親友之謝禮「吉儀」。雖然「吉」、「儀」兩字拆開分別是「吉祥」、「禮儀」，但合在一起就並非表面的意思，《BBC》疑似是看見寫有「吉」就認為有賀年喜慶吉祥的意思。
目前《衛報》已經將網站圖片換過，餃子旁只剩下4粒煎餃與1碟醬料。《BBC》也已經將食譜的圖片撤下，僅留下文字內容。