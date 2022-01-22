快檢查！淋巴癌「六大症狀」 發燒、盜汗又疲累趕緊就醫
國內本土疫情持續延燒，桃機、西提群聚案持續擴大，確診者足跡也遍佈北部各縣市，弄得人心惶惶，現在走在路上只要多咳幾聲，都不免遭到路人多看兩眼。不過中華民國血液病學會理事長周文堅提醒，民眾如果出現咳嗽、發燒症狀必須嚴正以待，因為會引起相關症狀的不只有新冠肺炎，還可能是淋巴癌所致，很多名人包含拳擊國手陳念琴、資深藝人比莉等，都曾深受淋巴癌所苦，提醒民眾務必要留意身體的警訊。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-22 10:00:00
周文堅表示，淋巴癌是一種癌症，可分為「非何杰金氏淋巴瘤」與「何杰金氏淋巴瘤」，前者發生率較高、高達9成患者屬於此類型，台大癌醫中心分院血液腫瘤部醫師林耘曲進一步指出，非何杰金氏淋巴瘤之中，又以惡性程度頗高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤最為常見，佔率高達5成，而且病程發展通常快又猛，如果沒有及時發現並控制，往往短短數月就可能有性命危險。
林耘曲提到，瀰漫性大B細胞淋巴瘤病程發展又急又猛，但是絕非不治之症，以化療合併標靶藥物為主力的第一線治療中，就有半數患者可以被治癒；如果復發或屬於難治型，也可以接續自體幹細胞移植，整體而言，瀰漫性大B細胞淋巴瘤治癒率高達7成，十年存活率可達4成5。
過去曾有一名從急診室轉診而來的70多歲男性患者，因為腦部受到侵犯而昏迷，該個案若屬於其他癌症，醫師可能就會放棄治療，將其轉至安寧病房，但因為患者屬於瀰漫性大B細胞淋巴瘤，醫護團隊才沒有放棄，患者也在結束第二次的化療後，便恢復意識，完成療程後更是成功達成長期無疾病存活。也因此醫師提醒，如果有「腫、燒、汗、咳、瘦、累」這六大症狀，千萬不要忽視。「腫」異常腫塊、「燒」發燒超過38℃且持續2周以上、「汗」夜間盜汗、「咳」久咳不癒超過1個月、「瘦」6個月內體重減輕10%以上、「累」疲累感越來越嚴重，有上述的狀況就應該及時就醫，依照醫囑進行相關檢查。