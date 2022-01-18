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5校兒童新樂園校外教學遇確診者　採檢811人全陰性

▲案17967亞東醫院護理師確診者日前曾帶小孩到北市士林區的兒童新樂園遊玩，當時曾有另外5所學校正在園內進行校外教學。（資料照／翻攝自兒童新樂園臉書）
▲案17967亞東醫院護理師確診者日前曾帶小孩到北市士林區的兒童新樂園遊玩，當時曾有另外5所學校正在園內進行校外教學。（資料照／翻攝自兒童新樂園臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-01-18 14:25:11

新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸蔓延，昨（17）日防疫指揮中心公布一例亞東醫院護理師（案17967）確診案例，曾經在13日帶著小孩前往台北市士林區的兒童新樂園與科教館。而當天另有5所學校前往兒童新樂園進行校外教學，副市長黃珊珊昨日表示，已經擴大匡列834人進行採檢，而今（18）日下午教育局表示，目前總計採檢811人都為陰性，還有23人因為在擴大匡列採檢當下無法即時進行檢驗，因此目前還在持續進行當中。

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北市教育局方面表示，台北市昨（17）日公布一例亞東醫院護理師確診的新北市個案，13日曾到訪位於士林區的國立台灣科學教育館及兒童新樂園。黃珊珊昨日表示，由於當天北市也有5所學校到兒童新樂園進行校外教學，將擴大匡列採檢5校師生。北市衛生局今公布，昨採檢人數811人，結果皆為陰性。

教育局指出，北市5所學校曾於13日至兒童新樂園校外教學，16日晚間接獲衛生局通知與確診者足跡重疊後，昨天緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢，採檢人數共計811人，結果皆為陰性。

由於黃珊珊昨第一時間提及的5校匡列人數為834人，昨天卻採檢811人，教育局解釋，因為實際匡列採檢時，有部分人無法第一時間接受採檢，會再陸續安排後續作業。教育局也說，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展作即時的處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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