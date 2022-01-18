5校兒童新樂園校外教學遇確診者 採檢811人全陰性
新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸蔓延，昨（17）日防疫指揮中心公布一例亞東醫院護理師（案17967）確診案例，曾經在13日帶著小孩前往台北市士林區的兒童新樂園與科教館。而當天另有5所學校前往兒童新樂園進行校外教學，副市長黃珊珊昨日表示，已經擴大匡列834人進行採檢，而今（18）日下午教育局表示，目前總計採檢811人都為陰性，還有23人因為在擴大匡列採檢當下無法即時進行檢驗，因此目前還在持續進行當中。
記者丁上程／台北報導
2022-01-18 14:25:11
北市教育局方面表示，台北市昨（17）日公布一例亞東醫院護理師確診的新北市個案，13日曾到訪位於士林區的國立台灣科學教育館及兒童新樂園。黃珊珊昨日表示，由於當天北市也有5所學校到兒童新樂園進行校外教學，將擴大匡列採檢5校師生。北市衛生局今公布，昨採檢人數811人，結果皆為陰性。
教育局指出，北市5所學校曾於13日至兒童新樂園校外教學，16日晚間接獲衛生局通知與確診者足跡重疊後，昨天緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢，採檢人數共計811人，結果皆為陰性。
由於黃珊珊昨第一時間提及的5校匡列人數為834人，昨天卻採檢811人，教育局解釋，因為實際匡列採檢時，有部分人無法第一時間接受採檢，會再陸續安排後續作業。教育局也說，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展作即時的處置。
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