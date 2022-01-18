感染鏈與桃機不同！確診防疫人員疑因「口水檢體感染」
中央流行疫情指揮中心16日時，公布一名疾管署桃園機場防疫人員確診，而指揮官陳時中今日表示，目前已確認此人感染源與桃機不同，疑似是於收集口水檢體時遭到感染。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 15:05:34
疾管署桃園機場防疫人員為案17928，陳時中說明其工作內容是協助民眾做深喉唾液及替旅客登記相關症狀，不時也會在發燒篩檢站行動。此人員於1月9日已做採檢，當時PCR呈現陰性，1月14日快篩也為陰，可1月15日再做PCR時轉為陽性，相關病毒序列會再定序，目前則匡列職場中16人做居家隔離。
目前認為防疫人員案17928，與原機場染疫相關案17230不是同個感染鏈，該人員疑似是在收集口水檢體時被感染，詳細情形尚需等待相關基因定序釐清。
針對Omicron的狀況，陳時中坦言其傳播速度相當快，從西堤餐廳染疫案即能看出，認為這兩天內很有可能會再有一波傳染，故力勸民眾勤洗手、帶口罩，確實做好防疫動作。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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