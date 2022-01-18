COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

感染鏈與桃機不同！確診防疫人員疑因「口水檢體感染」

▲確診防疫人員與桃機的感染鏈不同，疑似因為口水檢體感疫。（圖／指揮中心）
▲確診防疫人員與桃機的感染鏈不同，疑似因為口水檢體感疫。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 15:05:34

中央流行疫情指揮中心16日時，公布一名疾管署桃園機場防疫人員確診，而指揮官陳時中今日表示，目前已確認此人感染源與桃機不同，疑似是於收集口水檢體時遭到感染。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署桃園機場防疫人員為案17928，陳時中說明其工作內容是協助民眾做深喉唾液及替旅客登記相關症狀，不時也會在發燒篩檢站行動。此人員於1月9日已做採檢，當時PCR呈現陰性，1月14日快篩也為陰，可1月15日再做PCR時轉為陽性，相關病毒序列會再定序，目前則匡列職場中16人做居家隔離。

▲韓國連續2天單日新增病例都超過5000例。圖為在仁川機場等待引導入境者隔離的防疫人員。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳時中表示該確診防疫人員疑似因口水檢體染疫。（示意圖／美聯社／達志影像）
目前認為防疫人員案17928，與原機場染疫相關案17230不是同個感染鏈，該人員疑似是在收集口水檢體時被感染，詳細情形尚需等待相關基因定序釐清。

針對Omicron的狀況，陳時中坦言其傳播速度相當快，從西堤餐廳染疫案即能看出，認為這兩天內很有可能會再有一波傳染，故力勸民眾勤洗手、帶口罩，確實做好防疫動作。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀