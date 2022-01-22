體力變差才想睡覺？打球喘到險休克　送醫才發現淋巴癌

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經過幾個月的治療，葉北辰首戰告捷，達到完全緩解，但上天對他的試驗卻還沒有結束，不到兩個月疾病就復發了，他才意識到，原來癌症真的會奪走人的性命。後來葉北辰接受醫師建議，接續進行自體幹細胞移植。他幽默的說：「進行自體幹細胞移植之前，我需要先接受一劑當時最新的標靶藥物，我是全台灣第二個使用那款標靶藥物的人，而且前一個患者治療沒有成功，我跟醫生說，我如果治療成功，這個藥的治癒率就被提升了50%！」所幸後續手術成功，他也一直過得很健康。
葉北辰說：「罹癌事實的確會對人生與健康造成衝擊，但癌症也改變了我的生命途徑，因為瀰漫性大B細胞淋巴瘤的生病經驗加上心理學背景，逐漸讓我建構出此生志業-諮商心理師，成為我康復後取得諮商心理師資格的重要動力。」現在的他時常用自己的故事勉勵病友，也呼籲病人要維持日常生活，身邊的家人不見得需要鼓勵他，反而可以跟病友講一些沒生病前講的話，讓他覺得生活過的跟生病前一樣，進而找到日常生活重要的事情，他說：「你生病後還是你，還是有原本重要的事情」。
台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升醫師就提到，瀰漫性大B細胞淋巴瘤症狀可以不典型，與老化、疲勞症狀相似，所以患者容易錯失黃金治療期，高達半數患者確診時已經晚期，但是今日臨床治療有「化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植、還有細胞治療」6大方法，呼籲民眾千萬要積極治療。
根據統計，109年在我國男性與女性癌症死亡排行中排名第九，108年癌症登記報告顯示，我國全年度新發個案數將近3000名，因為其病程發展快速且無規律，治療難度高，存活期較短，中華民國血液病學會周文堅理事長表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，如果發生惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞將可能引發淋巴癌。國外文獻則是指出，高齡、具C肝病史、愛滋病患者、自體免疫疾病患者、BMI過重者、幽門螺旋桿菌、淋巴癌家族病史等為高風險族群。