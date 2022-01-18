不吃生食去壽司郎虧爆？網搖頭推「4類」絕讚：吃超爽
台灣民眾相當喜愛日本文化，迴轉壽司「壽司郎」也成為眾人聚餐的好選擇，就有網友表示壽司郎中最亮眼的不是生魚片與壽司，而是甜點類巧克力蛋糕，意外引來不吃生食網友的討論，大家更推薦ˋ類品項，讓不吃生食的人也能好好享用壽司郎。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 17:31:31
原PO於Dcard中發文，說明近期到壽司郎吃網友推薦的巧克力蛋糕，認為巧克力甜中帶苦、毫不甜膩，讓自己吃到了從小到大談戀愛的滋味。也說明這次是它疫情緩和後第一次吃壽司郎，認為壽司郎似乎有進步，基本新鮮程度有把握住外，有許多40元的品項也很超值，認為CP值很高。
貼文發出後，有網友借版詢問「我不太吃生食，有人還有特別推薦什麼嗎？」，其他熱心老饕便推薦4類：炙燒壽司、甜點、麵類及炸物「蒜香花枝天婦羅真的很讚！茶碗蒸、炙燒羅勒鮮蝦、炸蝦酪梨卷（上面有生的魚卵） 」、「鰻魚好吃！」、「聽說海膽拌麵很好吃但真的太貴了⋯ 牛肉烏龍麵讚，之前還有花枝烏龍麵也是乾麵我超愛吃，加一包半的芥末超香」、「起士蝦壽司超好吃」、「酪梨炸蝦捲、薯條、有一個醬烤干貝+蟹肉+魚卵的（忘記叫什麼）超好吃 」、「上次去點炸雞超好吃，不過$60是蠻不便宜的」。
而對於原PO喜愛的巧克力則毀譽參半「我覺得巧克力蛋糕偏甜……」、「蛤我覺得巧克力蛋糕超膩欸」、「巧克力蛋糕好吃！聽說最近爭鮮也有，直接納入名單」。 （編輯：李惠婷）