特企／《新瑪奇英雄傳》俏萌重砲娘　華麗爆炸美學展開

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《新瑪奇英雄傳》第20位全新女英雄「蕾媞」，一登場的招呼就是華麗的爆炸秀！因為過於迷戀爆炸時的那份悸動，長大的她二話不說立刻加入了海軍士官學校，表面假裝是勤奮好學的乖乖學生，實際上她只是為了能夠更有正當理由的享受爆炸的那個瞬間美好！經過了某次事件後，她決心擺脫世俗的眼光與規範，和自己的重型火砲武器「克拉帝」踏上了自由的旅途，並在戰場中不斷精進自己的「爆炸美學」！
蕾媞唯一也是最強的武器就是她手持的重型火砲，不只擁有令人聞風喪膽的強大爆炸力與攻擊範圍外，靈活輕巧的她更能利用炮擊時的後座力位移拉開與敵人的距離，彌補因重型武器所犧牲的速度機動性！而炮擊不只是帶來實質上的爆炸傷害，某些技能更能讓蕾媞本人獲得增益狀態，讓整場爆炸更加華麗與眩目，徹底壓制敵人生存的絲毫念頭。
全新插槽與羈絆系統更新 更燦爛的火花邀你一同享受爆炸！
新英雄「蕾媞」的加入帶來了更多活力新系統！「羈絆系統」將讓玩家與傭兵團休息室中的夥伴更有革命情感！只要與指定的夥伴達成「羈絆」等級的親密度即可學習羈絆技能，便可在RAID中施展造成更強大的傷害力！當然不只是夥伴的助益，玩家也可利用精靈合成的裝備與飾品上使用全新的「插槽系統」，除了提昇自身的能力值之外，也能根據不同的敵人或不同的場合自由儲存與切換裝備飾品類型，更便利的面對每場戰鬥。
配合新英雄的加入，活動自然也不能少。「絢爛的花火」將讓玩家完成任務來蒐集兌換券，兌換各種強化與製作素材箱子外，還有期間限定的「冬季羽絨套裝」與「複製時裝製作箱」！而每次新角色推出的熱騰騰Hot Time活動也千萬不要錯過喔！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息！
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