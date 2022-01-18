來台前從沒下過田 越南新住民聯手婆婆種出特等獎草莓
《四方報》報導，苗栗縣舉辦2022獅潭鄉「橘莓戀-柑橘一桔go」活動，會中辦理苗栗縣桶柑及獅潭鄉草莓評鑑，16日成果揭曉，由獅潭鄉果農謝添雲、劉秀雲分別拿下桶柑及草莓評鑑特等獎。其中，劉秀雲與越南籍新住民媳婦丁氏征聯手合作奪下特等獎，婆媳合作10多年，屢屢種植出優質草莓、獲獎無數；今年再度於甜度項目取勝，拔得頭籌，得主劉秀雲也直呼感謝丁氏征的幫忙。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-18 21:16:17
丁氏征13年前嫁到台灣，她表示剛來的時候吃盡苦頭、什麼都不懂，更從沒下田工作過，後來跟著婆婆學習務農，逐漸熬出種草莓的工夫，兩人也培養出默契，對草莓園產生感情。她表示，有一陣子草莓感染葉枯病，婆媳倆人每天花至少10小時守在園裡摘掉壞死的枝葉，也不願意使用化學藥物，以守護草莓的品質。婆婆劉秀雲也對她的表現相當肯定，感謝有她的幫忙，並表示未來要逐漸接棒給下一代。
縣長徐耀昌表示，獅潭鄉空氣好、無污染，仙山仙水所孕育的柑橘果肉鮮甜多汁，橙黃晶亮賣相佳，難怪這次全縣桶柑評鑑包辦前九名，而所種植的草莓則顆顆飽滿、鮮豔欲滴，都是最優質在地農產；此外，獅潭還有仙草、酸柑茶、桂竹筍、蠶絲被等特產，都是年節送禮最佳選擇，歡迎遊客前來獅潭採果、品嘗客家特色料理及暢遊生態美景。
獅潭鄉農會總幹事黃煥祥表示，柑橘、草莓為苗栗縣重要的農特產品，每年產值超過25億，草莓種植面積近500公頃，占全台75％，其中獅潭有35公頃、年產量320公噸，而桶柑則是縣內主要產地之一，水質乾淨且天候適宜，果實品質優良，柑橘種植面積約120公頃、年產量1700公頃。他說，今年的草莓與柑橘類，因後期水源豐沛，品質好且豐收，採果或選購當伴手禮都非常合宜。