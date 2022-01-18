2022首週「靠NFT爽賺千萬」！聖結石揭趨勢：至少去了解
近年來元宇宙概念正夯，虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）商機蓬勃。YouTuber聖結石也透露，自己在2022年首週光靠NFT就賺進上千萬，詳細經過也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 21:10:43
聖結石昨（17）日在臉書上發文透露「身為一位在2022年的第一個星期就用NFT賺進上千萬的人而言，我今天依然給你一個建議，這個建議在2021年就給過你了，就是『無論有沒有要玩，至少去了解加密貨幣與NFT！』」
聖結石提到，原本沒有打算公開，但過去已經公開過自己的NFT蒐藏，因此漲價後，賺到的金額也算是公開訊息。他也坦言「2022你會看到很多NFT項目出現，身邊也會有越來越多人買賣NFT，你也會親眼看到你的某位朋友原本不懂英文、做著體力活工作，或者之前曾經跟你借過5000元吃飯錢，但是短短幾個月搖身一變，變成一個你突然發現你已遙不可及的朋友」。
不少網友看完也紛紛討論「最近有在開始了解，發現還有做成遊戲形式的...」、「現在開始了解還來得及嗎」、「不要當最後一個」、「我相信虛擬貨幣、區塊鏈，但市場上這些NFT真的有這價值嗎」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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