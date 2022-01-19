COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新人楊士弘揭唱片圈內幕　意外曝光製作人陳建騏過去

▲創作歌手Midi楊士弘推出新專輯《第一次當偶像就上手》。（圖／兩座島有限公司提供）
▲創作歌手Midi楊士弘推出新專輯《第一次當偶像就上手》。（圖／兩座島有限公司提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-19 00:00:00

創作歌手Midi楊士弘2019年發行個人首張專輯《壞米仔》入圍金曲獎最佳新人獎，雖與獎座失之交臂，後續獲得機會參與《娛樂百分百》狼人殺單元錄製、及各種主持工作，他主持的Podcast《說說說說你愛音樂》也持續錄製目前已超過70集，兩年來以不同的身份活躍在各個領域。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊士弘曾入圍金曲獎最佳新人獎。（圖／兩座島有限公司提供）
▲▼楊士弘曾入圍金曲獎最佳新人獎。（圖／兩座島有限公司提供）
▲▼楊士弘曾入圍金曲獎最佳新人獎。（圖／兩座島有限公司提供）
睽違多時終於要推出全新專輯《第一次當偶像就上手》，Midi楊士弘不改他獵奇的創作風格，「立志唱大家沒唱過的歌、做大家沒做過的事」，日前他以一支偽實境影片向大眾宣告即將舉辦世界巡迴演唱會，登上台北小巨蛋及高雄巨蛋的舞台，並附上親自場勘的照片，更盛大邀請包含閻奕格、蔡昌憲、吳汶芳、許含光、廖文強、理想混蛋雞丁、脆樂團、徐凱希、胖球斯拉、王彙筑、黃宇寒，共11位歌手好友拍攝祝福影片，引起粉絲及業界議論紛紛。

▲楊士弘拍攝偽實境影片，宣告舉辦世界巡迴演唱會。（圖／兩座島有限公司提供）
▲楊士弘拍攝偽實境影片，宣告舉辦世界巡迴演唱會。（圖／兩座島有限公司提供）
除了Midi楊士弘的訊息被灌爆，連身邊工作人員都被問爆「楊士弘真的要開雙蛋演唱會？怎麼可能！？」隨後其在募資網站上正式公布他的雙蛋演唱會真相，原來他舉辦演唱會的場地並非大眾所熟知的雙蛋主場館，而是台北小巨蛋的紅區迴廊及高雄巨蛋的東大廳，超ㄎㄧㄤ的企劃讓人跌破眼鏡，Midi楊士弘表示：「雖然暫時沒辦法進到主場館，而是在巨蛋的『蛋白區』，但保證是用巨蛋規格來籌備的精彩演出！」希望大家可以參與專輯募資，支持他這個瘋狂的計畫順利執行！

而他的偽實境影片也在網路上引起眾多關注，此系列影片的企劃目的是為了披露唱片公司看似縝密、實則充滿荒謬的決策過程，以公司會議室為主場景，演員全是由真正的工作人員出演，第一集就特別邀請到發掘Midi楊士弘的音樂製作人陳建騏出演，原以為身為公司老闆的陳建騏會直接拒絕Midi楊士弘想要舉辦世界巡迴演唱會的想法，沒想到一個轉折建騏老師直接答應；第二集中驚喜出演的許含光，又意外的讓建騏老師同意Midi楊士弘選的獵奇主打歌。

超級真實的拍攝手法，加上各種無預警的劇情轉折，得到眾多網友的喜愛，甚至有網友留言：「貴公司本體是劇團，演到像沒有演得最高境界！」也引出建騏老師回覆「我高中、大學都是話劇社的喔！」完美的演技意外的讓陳建騏成為關注的焦點，讓Midi楊士弘忍不住留言呼籲，看影片的同時也要參與他的專輯募資啦！（編輯：楊穎軒）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀