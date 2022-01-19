新人楊士弘揭唱片圈內幕　意外曝光製作人陳建騏過去

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除了Midi楊士弘的訊息被灌爆，連身邊工作人員都被問爆「楊士弘真的要開雙蛋演唱會？怎麼可能！？」隨後其在募資網站上正式公布他的雙蛋演唱會真相，原來他舉辦演唱會的場地並非大眾所熟知的雙蛋主場館，而是台北小巨蛋的紅區迴廊及高雄巨蛋的東大廳，超ㄎㄧㄤ的企劃讓人跌破眼鏡，Midi楊士弘表示：「雖然暫時沒辦法進到主場館，而是在巨蛋的『蛋白區』，但保證是用巨蛋規格來籌備的精彩演出！」希望大家可以參與專輯募資，支持他這個瘋狂的計畫順利執行！
而他的偽實境影片也在網路上引起眾多關注，此系列影片的企劃目的是為了披露唱片公司看似縝密、實則充滿荒謬的決策過程，以公司會議室為主場景，演員全是由真正的工作人員出演，第一集就特別邀請到發掘Midi楊士弘的音樂製作人陳建騏出演，原以為身為公司老闆的陳建騏會直接拒絕Midi楊士弘想要舉辦世界巡迴演唱會的想法，沒想到一個轉折建騏老師直接答應；第二集中驚喜出演的許含光，又意外的讓建騏老師同意Midi楊士弘選的獵奇主打歌。
超級真實的拍攝手法，加上各種無預警的劇情轉折，得到眾多網友的喜愛，甚至有網友留言：「貴公司本體是劇團，演到像沒有演得最高境界！」也引出建騏老師回覆「我高中、大學都是話劇社的喔！」完美的演技意外的讓陳建騏成為關注的焦點，讓Midi楊士弘忍不住留言呼籲，看影片的同時也要參與他的專輯募資啦！（編輯：楊穎軒）