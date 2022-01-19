何時擺脫疫情？WHO：今年可望結束全球緊急狀態

MoneyDJ新聞 2022-01-19 06:17:36 記者 賴宏昌 報導
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CNBC報導，世界衛生組織(WHO)突發衛生事件規劃執行主任Michael Ryan(見圖)週二(1月18日)透過視訊對世界經濟論壇達沃斯議程對話會發表談話時表示，新型冠狀病毒(COVID-19)永遠不會被根除，但2022年有可能成為大流行的轉折點、有機會終結公共衛生緊急事件。
Ryan警告說，即使COVID-19從大流行病毒轉變為地方性流行病毒，它仍然會對社會構成威脅。他指出，盡可能讓所有人接種疫苗、讓發病率降至最低，屆時大流行才算結束。
美聯社報導，Ryan週二指出，如果疫苗與醫藥分配的巨大差異能夠迅速獲得解決，冠狀病毒大流行最嚴重的部分(死亡、住院、封鎖)可能在今年內結束。
《PTI》報導，Ryan週二表示，地方病只是意味著病毒永遠存在，即使是地方病也會讓數十萬人死亡，世人不應該認為大流行成為地方病是一件好事。
《Our World In Data》統計顯示，全球人口已有60.1%至少接種一劑新冠疫苗，但低所得國家至少接種一劑疫苗的比例僅有9.6%。
微軟(Microsoft Corp)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)1月11日指出，一旦Omicron貫穿整個國家，今年剩餘的時間應該會看到顯著減少的確診病例，如此一來就可以像季節性流感一樣對待新冠病毒。
根據Worldometer公布的數據，全球COVID-19新增確診病例7日移動平均值週一報2,898,301例、連續第2天下跌，低於1月15日所創下的史上最高紀錄(2,919,533例)；新增死亡病例7日移動平均值週一報7,124例、較史上最高紀錄(2021年1月27日的14,837例)減少52%。
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資料來源-MoneyDJ理財網