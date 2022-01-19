COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

抵抗北京施壓　斯洛伐克學者：與立陶宛站在一起

▲長年觀察歐中關係的斯洛伐克學者師馬杰呼籲斯洛伐克與立陶宛站在一起，抵抗北京對歐盟的攻擊。圖為斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦。（圖／美聯社／達志影像）
▲長年觀察歐中關係的斯洛伐克學者師馬杰呼籲斯洛伐克與立陶宛站在一起，抵抗北京對歐盟的攻擊。圖為斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-01-19 07:48:03

（中央社記者林育立柏林18日專電）長年觀察歐中關係的斯洛伐克學者師馬杰分析說，近年斯洛伐克積極強化對台關係，未來可能跟立陶宛一樣，面臨中國對跨國企業的施壓，呼籲斯洛伐克與立陶宛站在一起，抵抗北京對歐盟的攻擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík）今天在斯洛伐克重要媒體「方向報」（SME）評論說，自從立陶宛讓台灣成立名為台灣的代表處以來，中國採取前所未見的方式，向與中國貿易的跨國企業施壓，例如強迫德國汽車零件大廠馬牌集團（Continental）停用立陶宛製造的零件。

師馬杰指出，中國的作法是對歐盟核心的攻擊，挑戰貨品自由流動的單一市場，既然是整體的問題，歐盟有必要一起回應，不然將暴露對外部攻擊缺乏抵禦力的弱點。

去年起，斯洛伐克強化對台關係，在司法、經貿、研發領域加強合作，開始受到中國的壓力，師馬杰認為斯洛伐克與中國和台灣的關係，與立陶宛類似。

師馬杰指出，斯洛伐克對中國的出口表面看來總額很低，但計入間接出口，斯洛伐克經濟命脈汽車工業對中國市場就有一定的依存；中國也可以跟對付立陶宛一樣，在斯洛伐克決定與台灣拓展關係時，對汽車工業和投資斯洛伐克的德國企業施壓。

因此，師馬杰呼籲，斯洛伐克應該與其他歐盟成員國一起支持立陶宛，盡一切可能緩和立陶宛與中國的衝突，中國這次如果沒有感受到阻力，未來就會繼續用同樣方式對付其他歐盟國家。（編輯：陳政一）1110119

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀