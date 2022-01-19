NBA／Grant吸引至少9隊競爭　湖人的條件要打動他不容易

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「Grant期待在本季後簽下一份4年1.12 億美元的新合約，任何一支球隊要交易得到他，都需要保證他會同意在這個休賽期願意續約，就像Aaron Gordon前往丹佛金塊的交易案模式一樣。」Fischer如此說道。
消息人士指稱，底特律現在要求的報價是2個首輪選秀權或是1個首輪選秀權加一位高潛力的年輕球員。一些聯盟中的相關人士認為巫師可能是Grant最想去的球隊。
許多球隊希望Grant擔任他在金塊那種防守第一的角色球員，而他如果堅持必須擁有活塞時期的高使用率，那將限制交易選項。其實，Grant在底特律作為球隊第一得分手，表現已經超過很多人期待；但任何一支在交易截止日前願意買進他的球隊，隊內很可能都有比他更好、更高效的進攻球員。
而以Grant平庸的投籃效率和不佳的傳球能力來說，他並不適合在高競爭力的球隊中大量持球。因此除非他願意放棄一些球權，在進攻端擔任次要的角色，並在防守端大展身手，否則他在這些爭取季後賽的球隊中的發展前景，可能不會太好。
巫師是目前最符合Grant要求的球隊，他們可能以讓他成為Bradley Beal身邊的第二選擇，同時擁有Montrezl Harrell、Kentavious Caldwell-Pope、Thomas Bryant和Davis Bertans這些球員能用來配平薪水。不過他們可能無法完全滿足巫師想要的選秀權報價，得付出八村壘等年輕球員才行。
而據了解，湖人目前願意開出Talen Horton-Tucker和Kendrick Nunn的組合，爵士最高報價會是Joe Ingles的到期合約加上一個未來首輪選秀權，但這樣的報價可能都無法打動活塞。