NBA／4季打100場就賺進26億　林書豪好友Parsons宣布退役

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Parsons在2011年選秀大會次輪第38順位被選中，生涯場均12.7分，打球頗聰明，在火箭和小牛(獨行俠)都是重要的輪換球員。然而在生涯後期他因傷出席率大減，在灰熊和老鷹打得都差強人意，而坐領超大合約又被人譏為是「薪水小偷」。
總計他生涯賺進了1億2716萬美元(約35億793萬台幣)，生涯除了前3年在火箭，其餘6年的年薪都破千萬；生涯最後4個賽季在灰熊和老鷹只打了100場，就領到了9442萬美元(約26億474萬台幣)。
總結自己生涯時，Parsons表示過去幾年的起伏，讓自己看清了很多事情，「我一生的夢想就是成為一個NBA球員。我甚至對此沒有概念，也沒想過會有什麼結果，我只是想在最高水平上競爭、打球。我可以自豪地說，我做到了。它並不完美，但它是爆炸性的，我想花一點時間感謝每一個幫助我實現夢想的人。」
「我的家人，我的朋友，我的大學和高中。佛羅里達大學，感謝你們讓我為這段旅程做好準備。火箭、獨行俠、灰熊和老鷹，感謝你們對我的信任，給我一個實現夢想的機會。」Parsons最終寫道，「所有的工作人員、訓練師、醫生、教練、隊友、經紀人，以及最重要的——一直支持我的球迷，謝謝你們。我肯定會懷念它，懷念每天飛行的日子，懷念影片分析，懷念比賽。但同時，我也對自己人生的下一個篇章感到非常興奮。謝謝大家，愛你們。」