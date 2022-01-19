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NBA／4季打100場就賺進26億　林書豪好友Parsons宣布退役

林書豪好友Chandler Parsons。（圖／美聯社／達志影像）
林書豪好友Chandler Parsons。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-19 09:23:07

前休士頓火箭球員、林書豪好友Chandler Parsons今(19)日宣布正式退役，他在個人社群網站上發布了這一則消息，感激有進入NBA打球的機會，並且感謝了每一個幫助自己職業生涯的球員。

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對於台灣球迷來說，Parsons這個名字不會太陌生，因為他不僅是在華人相當關注的火箭隊效力了3個賽季，還和林書豪同隊過，兩人之間的關係相當不錯。另外，他俊俏的外表也常常被選為聯盟中最帥的球員。

Parsons在2011年選秀大會次輪第38順位被選中，生涯場均12.7分，打球頗聰明，在火箭和小牛(獨行俠)都是重要的輪換球員。然而在生涯後期他因傷出席率大減，在灰熊和老鷹打得都差強人意，而坐領超大合約又被人譏為是「薪水小偷」。

總計他生涯賺進了1億2716萬美元(約35億793萬台幣)，生涯除了前3年在火箭，其餘6年的年薪都破千萬；生涯最後4個賽季在灰熊和老鷹只打了100場，就領到了9442萬美元(約26億474萬台幣)。

總結自己生涯時，Parsons表示過去幾年的起伏，讓自己看清了很多事情，「我一生的夢想就是成為一個NBA球員。我甚至對此沒有概念，也沒想過會有什麼結果，我只是想在最高水平上競爭、打球。我可以自豪地說，我做到了。它並不完美，但它是爆炸性的，我想花一點時間感謝每一個幫助我實現夢想的人。」

「我的家人，我的朋友，我的大學和高中。佛羅里達大學，感謝你們讓我為這段旅程做好準備。火箭、獨行俠、灰熊和老鷹，感謝你們對我的信任，給我一個實現夢想的機會。」Parsons最終寫道，「所有的工作人員、訓練師、醫生、教練、隊友、經紀人，以及最重要的——一直支持我的球迷，謝謝你們。我肯定會懷念它，懷念每天飛行的日子，懷念影片分析，懷念比賽。但同時，我也對自己人生的下一個篇章感到非常興奮。謝謝大家，愛你們。」

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