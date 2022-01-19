NBA／稱76人球迷不原諒Simmons　巴克利：浪費Embiid巔峰

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Simmons上一次出賽是在去年的季後賽次輪第7場對陣亞特蘭大老鷹隊的比賽，他在球隊以86:88落後時，放棄一個到手的灌籃機會、而把球給到了Matisse Thybulle。最終76人輸掉比賽，主帥Doc Rivers和Embiid賽後都點名批評了Simmons。
儘管雙方關係已經徹底撕破，但由於76人要價高昂，因此始終無法達成交易，Simmons也繼續缺賽，直到自己被送往聯盟其他球隊。Barkley受訪時要76人球迷不要心存幻想，因為明星主控已不會再為自家球隊打任何一場比賽。
「他不會再為76人打任何一場比賽了，費城球迷不會原諒他的。」Barkley生涯是從76人開始的，在此打了8個賽季，76人球迷的習性他最了解，也透露「當年很長一段時間內他們都稱呼我為『狗娘養的Charles Barkley』。」
「你在這打球必須要保持良好的心態，我得稱讚他們(費城球迷)的一件事是：如果你努力打球，他們會尊重你。但如果他們看到你做了你不應該做的事情，而你接下來打得不夠好，你就不會在這裡待太久了。」Barkley這樣說道。
Barkley認為76人必須要進行交易來擺脫和Simmons的合約，「他們本季指望不了他，偏偏Embiid打出了一個精彩的賽季，他們在浪費後者的天賦。」
在過去的4個賽季中，Simmons仍然是東區出色控衛之一，過去3季他都入選全明星隊，生涯275場比賽全數先發，場均可得到 15.9分、8.1籃板和7.7助攻。