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NBA／稱76人球迷不原諒Simmons　巴克利：浪費Embiid巔峰

▲76人球星Ben Simmons。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人球星Ben Simmons。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-19 09:48:37

Ben Simmons和費城76人之間的鬧劇還在持續著，但球隊名宿相信他們之間實際上已經結束了。根據《TMZ Sports》報導，名人堂球星Charles Barkley稱Simmons不會再為76人出戰，而費城球迷永遠不會原諒他，球隊因為他的事而浪費了Embiid的巔峰。

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根據此前《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，Simmons經紀人Rich Paul會見了 76 人隊籃球運營總裁Daryl Morey和總經理Elton Brand，但這位年輕球星並沒有近期回歸賽場的意思。

Simmons上一次出賽是在去年的季後賽次輪第7場對陣亞特蘭大老鷹隊的比賽，他在球隊以86:88落後時，放棄一個到手的灌籃機會、而把球給到了Matisse Thybulle。最終76人輸掉比賽，主帥Doc Rivers和Embiid賽後都點名批評了Simmons。

儘管雙方關係已經徹底撕破，但由於76人要價高昂，因此始終無法達成交易，Simmons也繼續缺賽，直到自己被送往聯盟其他球隊。Barkley受訪時要76人球迷不要心存幻想，因為明星主控已不會再為自家球隊打任何一場比賽。

「他不會再為76人打任何一場比賽了，費城球迷不會原諒他的。」Barkley生涯是從76人開始的，在此打了8個賽季，76人球迷的習性他最了解，也透露「當年很長一段時間內他們都稱呼我為『狗娘養的Charles Barkley』。」

「你在這打球必須要保持良好的心態，我得稱讚他們(費城球迷)的一件事是：如果你努力打球，他們會尊重你。但如果他們看到你做了你不應該做的事情，而你接下來打得不夠好，你就不會在這裡待太久了。」Barkley這樣說道。

Barkley認為76人必須要進行交易來擺脫和Simmons的合約，「他們本季指望不了他，偏偏Embiid打出了一個精彩的賽季，他們在浪費後者的天賦。」

在過去的4個賽季中，Simmons仍然是東區出色控衛之一，過去3季他都入選全明星隊，生涯275場比賽全數先發，場均可得到 15.9分、8.1籃板和7.7助攻。

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