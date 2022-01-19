Whoscall：陌生來電3成五是推銷或詐騙！賣「這個」最多
根據Whoscall內部數據統計，台灣人平均每2人就有1人安裝Whoscall辨識陌生來電，擋掉詐騙推銷電話，被封為「國民APP」。而Whoscall在今（19）日發布2021年度報告，數據顯示平均每位用戶去年共辨識128通陌生來電，其中僅65%是日常重要通話，而推銷電話及詐騙電話合計佔了將近4成。其中「股票推銷」種類成長率漲幅高達10倍之多，「一接就掛」來電辨識量也增逾2成，難怪民眾現在對於沒看過的來電號碼總有疑慮，甚至有人一概不接陌生來電。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-19 10:44:10
根據Whoscall的2021年度報告指出，去年平均幫每位用戶查詢辨識128.3通陌生電話，其中83.5通是日常中的必要電話，另有40.4通推銷電話，以及4.4通詐騙電話，若依比例換算，等於其中有31%來電都是陌生推銷、近4%是不安好心的詐騙來電。
而現代人慣用LINE、WhatsApp傳送訊息，打開簡訊只剩滿滿的取貨通知跟推銷詐騙訊息。根據Whoscall統計，全年平均648.3封陌生簡訊中，只有一半300.3封是重要簡訊，而餘下是330.5封推銷簡訊、17.5封詐騙簡訊。
有網友在批踢踢以「有沒有最近股票推銷和一接就掛電話變多的掛？」為題發問，引發廣大迴響。根據Whoscall最新調查，2021年成長率第一名的電話種類就是「股票推銷」，漲幅高達10倍之多，種類包含課程推薦、股票軟體推薦等。
讓人最討厭的「一接就掛」來電，查詢辨識量也成長超過兩成，漲幅名列第二。以總量觀察，非銀行體系的金融借貸電話（車貸、錢莊、融資公司）仍位居首位，凸顯市場上資金需求活絡同時，也存在高利貸、詐貸的高風險。