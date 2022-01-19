12歲以下孩童成空窗期? 醫:父母家人儘快打完第三劑
Omicron 疫情升溫，確診的年齡層不斷下降，也讓父母親很擔心，家中小小孩怎麼辦? 中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，12歲以下的小朋友目前台灣還沒有核准的疫苗，所以孩童的父母親，如果家中有兄弟姐妹，以及其他的親人，叔伯阿姨阿公阿嬤都建議儘快去把疫苗打完打滿，建議打到第三劑，因為三劑對omicron的預防效果確實比兩劑好。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-19 10:40:11｜2022-01-19 10:41:57
張凱音主任表示，最近過年快到了，親戚朋友可能會頻繁接觸，建議都要勤洗手戴口罩，尤其，進出公共場合的時候要小心，除了多洗手之外，對談的時候一定要戴口罩。另外，父母親也可以帶孩童去打流感疫苗，至少可以預防如果因為流感出現一些症狀，跟omicron不好分。
張凱音指出，目前很多沒有打疫苗的可能落在年紀大以及年紀比較小的，但是還有很高比例的人，還沒有打完兩劑最基本劑的疫苗，像是大學生等，請趕快去施打第二劑和第三劑疫苗，保護自己也保護家人。
張凱音主任表示，新冠變異株omicron的確看起來都是輕症很多，而且他發病速度非常非常快，平均的潛伏期大概只有三點多天而已，所以還是呼籲警覺心是很重要的。如果有去人多的地方，或是有去聚餐，發現喉嚨痛等上呼吸道的症狀，第一個可以考慮先用家用快篩，如果已經是風險對象的話可以先打1922，詢問適當的就醫途徑。