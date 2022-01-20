「一心」傳承與創新　霹靂布袋戲打造台灣最強IP

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，有「十車書」美譽的黃文章也與兒子－第五代傳人「黃亮勛」一同入鏡，雖然兩人有著不同的世代觀念，但說起經營布袋戲，卻又能異中求同。而透過專訪，可以發現這兩人不僅有著深厚的血緣關係，更是事業上互相學習，互相成長的工作戰友。黃文章透露，傳承已早在布局，但畢竟與兒子差了30幾歲，許多觀念不一樣，磨合期間一定有衝突，但黃文章倒是認為，「有時候越衝突，就會得到越好的結果，父子之間也沒有隔日仇，把彼此心胸談開了就好了，不管是你說服我，或我說服你，總要有一個結果。」
而身為一名父親兼領導人，他也語重心長地說，「不要害怕跟長輩討論事情，有好的意見就要提出來，怕就是有好意見、好規劃不敢提出來，這樣就代表我做人失敗。」黃文章提到，雖然布袋戲是老東西，但很多新的東西，都是對老東西的體悟跟改變而來，越演變就會變得越新，越接地氣，越符合年輕人，成為世代的需要，這是霹靂最想要做的事情。充滿開明宗師風範的黃文章，也不禁讓人想到近40年前，被譽為「神級調酒師」的百富首席調酒師大衛史都華，秉持著對威士忌的專精及熱情，不斷嘗試與實驗的過程中，發明了「過桶」工藝。
黃文章與團隊都認為，對布袋戲的執著，如同百富酒廠對製酒的堅持。「我們都是在追求一個藝術的頂峰，而追求頂峰的目的就是讓消費者更有品味」其中跟百富的共同點就是在掌握每個細節、堅持做到最好，2015年為拍「奇人密碼－古羅布之謎」霹靂便自己創立動畫公司，如百富酒廠獨特的五大工藝，堅持傳統工藝，以造就頂級威士忌。
「文化就是，要有人喜歡它才能形成一個文化。我要做的是那怎麼樣讓下一輩的人也看。」身為霹靂布袋戲的接班人，黃亮勛為了讓更多年輕人參與，今（2022）年春節上映的電影《素還真》，請來「金曲樂團」麋先生打造主題曲、以及跨海與電影《哥吉拉》製作特殊造型道具的專業團隊操刀，製作電影神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」，就是想讓霹靂宇宙擴散到跨世代族群。黃亮勛認為，自己對於布袋戲的熱愛與期許，就如同百富的製酒精神，不是只有酒廠匠人們、首席調酒師就能撐起一片天，也要有喝酒的人共同參與，經過世代累積，才能成就最好的作品。
在台灣提到布袋戲，就會想到霹靂，如威士忌之於百富，百富是蘇格蘭少數遵循傳統製酒工藝的威士忌酒廠，無論是翻麥師、銅匠、桶匠團隊，堅信一心能夠造就一藝，世代傳承的技術造就了百富與眾不同的風味。如今百富不僅專注製酒工藝，更集結擁有相同意志及信念的大師們，透過「大師心藝影像計畫」，延續著以人本為初心的匠心精神，引領觀眾走入每個創作者一心一藝的幕後縮影。
「百富大師心藝影像計畫」與台灣大師級創作者聯手一同探索創作過程的「一心一藝」https://reurl.cc/rQgEoE