COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「一心」傳承與創新　霹靂布袋戲打造台灣最強IP

▲霹靂布袋戲第五代傳人「黃亮勛」與父親「黃文章（黃強華）」如何擦出父子間的傳承火花？（圖／品牌提供）
▲霹靂布袋戲第五代傳人「黃亮勛」與父親「黃文章（黃強華）」如何擦出父子間的傳承火花？（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-20 15:00:00

多久沒有好好停下急促的腳步，好好品嚐一杯酒，欣賞一齣好戲，細細體會生活了呢？其實你我周遭許多理所當然的事情，都暗藏許多不為人知的技藝和傳承。長期推廣匠人工藝精神的「百富單一麥芽威士忌」，多年來挖掘台灣許多創作者，延續以人為本的匠心理念，跨界聯手台灣大師級創作者，挖掘創作背後的初心和技藝，推出「百富大師心藝影像計劃」，透過金獎導演許智彥的鏡頭，將這些創作者幕後動容的時刻，一一呈現在觀眾面前。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「百富大師心藝影像計畫」邀請擁有台灣最強IP的「霹靂布袋戲」團隊的董事長「黃文章（黃強華）」與總經理、也是第五代傳人的「黃亮勛」，在這五分半的影片中，講述霹靂布袋戲團隊如何集眾人之心、造就世代傳承的文化。影片開頭，可以看見位於雲林虎尾片場的實景，匠人們親手裁切木材、保麗龍，製作出維妙維肖場景與配件，搭配操偶師精湛的操偶技巧，每個畫面都讓人讚嘆團隊背後的「台下十年工」。

▲滿滿匠人氛圍的雲林虎尾片場的實景。（圖／品牌提供）
▲滿滿匠人氛圍的雲林虎尾片場的實景。（圖／品牌提供）
影片中，有「十車書」美譽的黃文章也與兒子－第五代傳人「黃亮勛」一同入鏡，雖然兩人有著不同的世代觀念，但說起經營布袋戲，卻又能異中求同。而透過專訪，可以發現這兩人不僅有著深厚的血緣關係，更是事業上互相學習，互相成長的工作戰友。黃文章透露，傳承已早在布局，但畢竟與兒子差了30幾歲，許多觀念不一樣，磨合期間一定有衝突，但黃文章倒是認為，「有時候越衝突，就會得到越好的結果，父子之間也沒有隔日仇，把彼此心胸談開了就好了，不管是你說服我，或我說服你，總要有一個結果。」

▲有「十車書」美譽的黃文章認為，不要害怕跟長輩討論事情，有好的意見就要提出來，怕就是有好意見、好規劃不敢提出來，這樣就代表我做人失敗。（圖／品牌提供）
▲有「十車書」美譽的黃文章認為，不要害怕跟長輩討論事情，有好的意見就要提出來，怕就是有好意見、好規劃不敢提出來，這樣就代表我做人失敗。（圖／品牌提供）
而身為一名父親兼領導人，他也語重心長地說，「不要害怕跟長輩討論事情，有好的意見就要提出來，怕就是有好意見、好規劃不敢提出來，這樣就代表我做人失敗。」黃文章提到，雖然布袋戲是老東西，但很多新的東西，都是對老東西的體悟跟改變而來，越演變就會變得越新，越接地氣，越符合年輕人，成為世代的需要，這是霹靂最想要做的事情。充滿開明宗師風範的黃文章，也不禁讓人想到近40年前，被譽為「神級調酒師」的百富首席調酒師大衛史都華，秉持著對威士忌的專精及熱情，不斷嘗試與實驗的過程中，發明了「過桶」工藝。

▲霹靂布袋戲當家一哥「素還真」。（圖／品牌提供）
▲霹靂布袋戲當家一哥「素還真」。（圖／品牌提供）
▲大衛史都華，秉持著對威士忌的專精及熱情，不斷嘗試與實驗的過程中，發明了「過桶」工藝。（圖／品牌提供）
▲大衛史都華，秉持著對威士忌的專精及熱情，不斷嘗試與實驗的過程中，發明了「過桶」工藝。（圖／品牌提供）
黃文章與團隊都認為，對布袋戲的執著，如同百富酒廠對製酒的堅持。「我們都是在追求一個藝術的頂峰，而追求頂峰的目的就是讓消費者更有品味」其中跟百富的共同點就是在掌握每個細節、堅持做到最好，2015年為拍「奇人密碼－古羅布之謎」霹靂便自己創立動畫公司，如百富酒廠獨特的五大工藝，堅持傳統工藝，以造就頂級威士忌。

▲霹靂布袋戲第五代傳人「黃亮勛」。（圖／品牌提供）
▲霹靂布袋戲第五代傳人「黃亮勛」。（圖／品牌提供）
「文化就是，要有人喜歡它才能形成一個文化。我要做的是那怎麼樣讓下一輩的人也看。」身為霹靂布袋戲的接班人，黃亮勛為了讓更多年輕人參與，今（2022）年春節上映的電影《素還真》，請來「金曲樂團」麋先生打造主題曲、以及跨海與電影《哥吉拉》製作特殊造型道具的專業團隊操刀，製作電影神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」，就是想讓霹靂宇宙擴散到跨世代族群。黃亮勛認為，自己對於布袋戲的熱愛與期許，就如同百富的製酒精神，不是只有酒廠匠人們、首席調酒師就能撐起一片天，也要有喝酒的人共同參與，經過世代累積，才能成就最好的作品。

▲黃亮勛認為霹靂布袋戲就跟百富製酒工藝一樣，經過世代累積，才能產出最好的結晶。（圖／品牌提供）
▲黃亮勛認為霹靂布袋戲就跟百富製酒工藝一樣，經過世代累積，才能產出最好的結晶。（圖／品牌提供）
在台灣提到布袋戲，就會想到霹靂，如威士忌之於百富，百富是蘇格蘭少數遵循傳統製酒工藝的威士忌酒廠，無論是翻麥師、銅匠、桶匠團隊，堅信一心能夠造就一藝，世代傳承的技術造就了百富與眾不同的風味。如今百富不僅專注製酒工藝，更集結擁有相同意志及信念的大師們，透過「大師心藝影像計畫」，延續著以人本為初心的匠心精神，引領觀眾走入每個創作者一心一藝的幕後縮影。

▲「百富」打造「大師心藝影像計劃」，跨界聯手台灣大師級創作者幕後的故事。（圖／品牌提供）
▲「百富」打造「大師心藝影像計劃」，跨界聯手台灣大師級創作者幕後的故事。（圖／品牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 


「百富大師心藝影像計畫」與台灣大師級創作者聯手一同探索創作過程的「一心一藝」https://reurl.cc/rQgEoE

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀