台灣一代玉女拋夫出家　劉藍溪削髮為尼傳奇真相

一代玉女女星劉藍溪驚傳離世，享壽61歲。劉藍溪曾出過多張唱片，還演出過瓊瑤的電影，並分別在香港以及日本發行作品，演藝事業看似一帆風順。直到1985年時，劉藍溪的醫師老公赴美進修，劉藍溪一同前往舊金山並研讀英文，2人也同時開始鑽研佛法，2年後劉藍溪在老公的成全下，決定遁入佛門，留在美國的法雲寺向妙境法師學佛，法號「道融」。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-19 11:34:15
劉藍溪外型亮眼，電影、電視劇、唱片都曾涉獵，出過《風兒別敲我窗》、《野薑花的回憶》、《小時候的願望》、《又是輕輕的風》等專輯，並演出瓊瑤的電影《夢的衣裳》、《聚散兩依依》，但她一直以來都是飾演女主角的閨密，被冠上「永遠的第二女主角」頭銜，主演的《亮不亮沒關係》票房也不盡理想，讓劉藍溪相當受挫。1984年時，24歲的劉藍溪和大她10歲的內科醫生梁榮基結婚，當時她表示不會因為結婚放棄演藝事業，但也不想繼續在娛樂圈虛度光陰。
1985年，劉藍溪隨同老公赴美進修，夫妻倆同時開始接觸佛法，隨後劉藍溪在家人和老公的支持下剃髮出家，在當時引起廣大討論。劉藍溪出家後半年，曾在以「道融法師」的身分接受媒體訪問，她表示自己內心相當平靜，隨後又在1997年4月達賴喇嘛訪台行程中擔任翻譯，當時劉藍溪向媒體澄清，自己絕非因為受到什麼打擊才遁入空門，而是在研習佛法和，和佛祖結了不解之緣，並且很自然地走上這條路，內心也越來越快樂，直到這個月10日於美國舊金山智藏寺圓寂。