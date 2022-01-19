中警「追夢人搶銀行」春節宣導片 推出第三部曲

農曆佳節將至，民眾現金需求及流通量增加，臺中市政府警察局第五分局延續前2年防搶宣導，第三部曲以主角「追夢人」今年甫出獄向善，至金融機構申辦紓困貸款時卻遇上歹徒搶銀行，「追夢人」立即協助警方逮捕搶匪之戲劇短片，呼籲大眾注意防詐與防搶，提升警方犯罪預防宣導效果，提醒民眾提高警覺「處處小心，春節放心」。
記者鄧力軍/台中報導
2022-01-19 14:17:56
台中市警五分局前(17)日至合作金庫銀行拍攝金融機構防搶宣導片，片中主角「追夢人」去年中了網路交友詐騙陷井，為了匯錢給女生，不惜鋌而走險搶銀行，結果當場被逮而身陷囹圄。服刑數年後，「追夢人」今年出獄立志改過向善，於前往銀行申請紓困貸款時，卻巧遇昔日小弟「阿彪」搶銀行，「追夢人」立即大義滅親協助警方逮捕搶匪「阿彪」。飾演「追夢人」的偵查佐陳泓利造形有喜感，連續三年被偵查隊長關勝男指定擔綱第一男角。
分局長林沐弘表示，年節期間民眾若有安排出遊活動，要提高警覺，注意身旁有無扒竊；至於舉家外出時，可撥打110或轄區派出所電話，申請治安風水師，提供居家檢測之防竊注意事項；如遇有大筆金額存、提款時，也可申請警方護鈔服務。偵查隊隊長關勝男則呼籲民眾上網也要小心各種網路詐騙，例如假投資、假交友、假解除分期付款等術語，若心中存疑，可撥打165或親自前往派出所向警方求證，切勿逕自聽從對方指示前往匯款。平白蒙受財物損失。交通組補充「酒駕零容忍，執法無年假」，民眾年節連假與親友聚餐，或自行小酌幾杯，要記得指定駕駛不飲酒或代叫計程車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣。