梁朝偉出道39年 坦言「好像我做什麼事情都是為了演戲」
梁朝偉去年憑漫威電影《尚氣與十環傳奇》進軍好萊塢，再創演藝高峰，他近日為中國《Harper’s BAZAAR》雜誌拍攝時尚大片，罕見地以捲髮造型亮相，粉嫩背景襯托出影帝的優雅氣質，更有他笑著吃草莓和冰淇淋的畫面，充滿天真青春的氣息、迷倒眾生，讓粉絲驚呼「連粉色少女感都能毫無違和輕鬆駕馭，不愧是影帝！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-19 12:58:46
在電影《春光乍洩》中，梁朝偉演活了在愛情裡拉扯的男同志一角，獲頒第二座香港電影金像獎影帝，穩固了演技男神的地位。梁朝偉日前接受雜誌專訪時也分享成為演員多年來，即使已獲獎無數、演技有目共睹，他仍怕因為習慣而使演戲形成套路，於是透過嘗試各種運動如滑雪、自行車、帆船等，讓自己有進步的動力，他說：「我演戲演了39年，好像我做什麼事情都是為了演戲。學新東西的時候，比如接觸一些新的運動，它們會提醒我，如果你想再進一步，那麼當初有哪幾樣基本功要練，現在還應該回去重溫。」而對於透過嘗試新事物來保持初心的方法，梁朝偉則說：「這樣才有趣嘛，如果每個人、每件事都一樣，還有什麼好玩的？」
梁朝偉25年前年輕氣盛、帥氣逼人的模樣，也將隨著經典電影《春光乍洩》(Happy Together) 4K修復於2月25日重返大銀幕，片中影帝梁朝偉與傳奇巨星張國榮共譜一段流浪阿根廷的深刻戀情，導演王家衛憑著獨具風格的拍攝手法榮獲坎城影展最佳導演獎，本片更成為影迷津津樂道的愛情經典。