NBA／「浪花兄弟」飆7三分合砍39分 勇士大勝活塞止敗
金州勇士今(19)日在主場面對底特律活塞，雙方實力有一段不小的差距，雖然Draymond Green和Andre Igupdala等球員都沒上陣，但在「浪花兄弟」合砍39分的帶領下，球隊最終輕鬆以102:84勝出。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-19 13:33:53
近期勇士狀況不佳，最近7場只贏下2場，也讓他們把分區龍頭讓給了鳳凰城太陽。今天面對實力較弱的活塞，總算能好好調整。在教練團刻意讓一些球員磨練的情況下，勇士這場也在上半場就取得了28分的領先。
不過第三節勇士進攻端又出現了當機的情況，單節只拿到17分，讓活塞趁機追近比數。但這並不影響比賽最終的結果，主場軍在Curry末節沒上的情況下，仍一直保持雙位數領先直到終場。
Curry今天只打了28分鐘，僅出手11次命中6球，其中包括4顆三分球，得到18分8助攻3籃板3抄截的數據；Klay Thompson命中3顆三分，得到21分；前鋒Andrew Wiggins攻下19分，新秀J.Kumonga繳出12分10籃板的「雙十」成績。
勇士本場團隊送出25次助攻，三分球42投14中，命中率還是有些欠佳，不過靠著防守有效壓制對手、讓活塞整場命中率不到36%，還是順利收下一場重要的勝利。