嘖嘖群眾集資大賽開跑 6大企業任評審團、獎金達300萬
全台群眾集資最大提案比賽展開！2022嘖嘖群眾集資提案大賽即起開跑，延續「讓美好的事物發生」的創業宗旨，嘖嘖表示，今年將提供總計300萬元的獎金，以及價值1200萬元的行銷資源，並與橘子集團、三創生活、誠品生活、誠品、願景工程基金會、聖洋科技等六大企業組織合作，為創業者及企業組織打造雙贏局面，透過群眾集資實現心中的美好創意。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-19 15:00:34｜2022-01-19 15:03:45
「2022嘖嘖群眾集資提案大賽」聚焦在科技、設計、數位內容、出版，以及社會議題等5大組，符合上述主題的原創提案團隊都能嘗試群眾集資，各組會選出12名提案進入決選，入選提案都可獲得嘖嘖的行銷顧問及專題影片服務，此外，各組前3名另可獲得實質獎金及行銷預算。
提案大賽另一重點是和橘子集團、三創生活、誠品生活、誠品、願景工程基金會、聖洋科技等六大企業組織合作，共同組成評審團。入選的提案團隊也能與6大企業組織進行交流，縮短創意與市場之間的距離，也讓企業組織有機會提前發掘新星。
嘖嘖共同創辦人徐震表示：「2011年成立以來，嘖嘖已協助超過5000個專案上架集資，累積集資金額超過64億元。2020年第一次試辦提案大賽，本屆除了擴大獎項規模，更重要的是這不只是一場比賽，更是嘖嘖將『企業』納入戰略環節的起點。」徐震也提到，希望創意人與新創團隊在面對市場考驗時，不再是單打獨鬥，而能從企業身上學習關鍵知識、經驗，共同創造雙贏的長期合作關係。
在嘖嘖以「iNO太空人律動機」集資破億元的小行星視覺整合行銷表示：「因為有群眾集資，才得以用 3、4 人的小團隊，獲得遠超過這個量體的資源，進而實現我們的創意。」而致力於支持無家者及經濟弱勢者的「浪人食堂」也提到，「許多人認為勇敢就是自己站起來，但我們希望讓大家知道，對外尋求協助也是勇敢的，群眾集資就是一個讓更多勇敢的人，可以獲得實質支持的管道。」
■嘖嘖2022群眾集資提案大賽
報名時程：2022年1月18日至3月18日
複審入圍名單公布：2022年4月15日
決選結果名單公布：2022年5月13日