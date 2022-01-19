曾莞婷泳衣心機洩美胸　火辣撲身勾引紀言愷

曾莞婷在TVBS《機智校園生活》飾演母胎單身訓導主任米蘭達，自大學時被紀言愷飾演的體育老師紀旭誠英雄救美後，兩人在哈福高中任教再次相遇，讓曾莞婷決定把握機會勇敢追愛。日前曾莞婷為戲身穿一襲黑色連身泳裝火辣出場，大秀雙峰、美腿姣好性感身材，還趁勢在游泳過程中假裝腳抽筋，企圖製造機會讓紀言愷相救，未料不解風情的紀言愷當下竟拿她抽筋當教學示範，讓她尷尬不已。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-19 15:12:32
曾莞婷談及拍攝過程表示劇組做足防護，本身自己也會游泳，但當天紀言愷為演出下水相救的那場戲，跳水時撞到池底受傷，她被嚇到。在場學生演員黃柏峰與王新凱也形容：「紀老師沒試過第一次跳，他跳很高。在進水的時候，發現他的腳卻沒入水，沒想到起來的瞬間他下巴流著血，還撞到肩膀，光看就很痛。」
曾莞婷透露戲外有次去渡假，剛下水腳就被旁邊的岩石造景刮到一直流血，之後幾天只能在泳池旁拍照不能下水，相當扼腕。談起游泳水上活動，身高194公分的王新凱表示，從小很習慣在泳池踩得到底，其實不太敢去海邊游泳，還好這次是在泳池拍攝。另一位學生演員黃柏峰則說自己蠻喜歡游泳，常常會跟朋友固定約時間海邊衝浪，這陣子因拍戲已經許久未去放鬆一下。周曉涵、梁瀚名、片頭曲歌手王欣晨Amanda、學生群演員將於今（19日）晚間10點空降YouTube《TVBS劇在一起》，與觀眾一同看首播。