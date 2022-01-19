台灣最正女YTR團體是誰？「這組」男生全讚爆：唯一支持
Youtube在近十年迅速崛起蓬勃，近期木曜4超玩更舉辦第三屆Youtuber版的全明星運動會「YARTIST全明星運動大會」，裡頭每個人都鼓足全力取勝，相當熱血。就有網友看完該節目後，發現有好幾組女生團體非常亮眼，於是詢問眾人心中最愛的YTR女團是誰，各方支持者爭相留言，而J-Bao賤葆頻道的品子、松鼠、晨晨最終於此次票選拔得頭籌。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 15:42:51
原PO於Dcaed發文，說明近日看完木曜運動會後，發現各頻道的YouTuber似乎也出現了女團，舉例有木曜4超玩的泱泱、溫妮、瑪麗亞；J-Bao賤葆的品子、松鼠、晨晨；台灣尋奇的唄姬、娜哥、露西；這群人TGOP的木星、董仔、茵聲；及因興趣集結的羽球隊隊員阿圓、林萱、金珍菇。「大家最喜歡哪組團體呢？」
各團體支持者在留言區熱烈回應，而「J-Bao賤葆」頻道於其中脫穎而出，奪得467名網友按讚，底下更有一排男生喊出心中的最愛「唯一選擇賤葆團」、「賤葆團！外型好看就算了，還各個多才多藝」、「品子唯一真理」、「唯一支持松鼠」、「推晨晨」。
除了原PO列出的團體外，許多人也提出自己的名單「欸你這週要幹嘛，恩、弦、小粉紅」、「蕾拉、艾瑞絲、琳蛋」、「喬瑟夫、瓏子、博恩」、「曼曼、Zona、Akimo」。 （編輯：李惠婷）