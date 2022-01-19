暴亂後終於現身！哈薩克前總統認了：現任總統有全部權力
中亞國家哈薩克（Kazakhstan）在新年伊始爆發了沒人預料到的「黑天鵝事件」，讓這個鮮少成為外媒焦點的國家，在短短兩週內博得全球關注。這起事件由當地居民抗議液化石油氣價格飆升，演變成反政府騷亂，過程與連續執政三十年，如今仍垂簾聽政的首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）息息相關，而日前扎爾巴耶夫終於首度向國民發表談話，並稱現任總統「有全部權力」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-19 16:22:28｜2022-01-19 16:28:01
哈薩克現任總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）於1月10日公開譴責國內發生的騷亂是一場「未遂的政變」，而企圖推翻政權的是一群暴徒、極端分子和犯罪分子，並藉著平息示威的說法，一口氣頒布為期兩周的局部緊急狀態，再將「太上皇」納扎爾巴耶夫家族與親信勢力拔除、解散總理馬明（Askar Mamin）內閣，種種做法也令外界認為這是場順勢而起的奪權戲碼。
作為哈薩克權力核心要角的81歲前總統納扎爾巴耶夫，在整場反示威行動從抗議能源價格至爆發血腥衝突以來保持神隱，直到1月18日才首度透過YouTube向國民發表談話，他在影片中駁斥有關他與哈薩克政要對立的傳聞，表示對他欽點的繼任者托卡耶夫充滿信心，並稱他已掌握全部權力，否認自己捲入政爭內鬨。
此外，納扎爾巴耶夫也表示，這些有組織的騷亂和攻擊是某些有心人士操作，目的在於破壞國家完整以及國家的基礎。他也向國民強調，如今重要的是，要弄清楚是誰組織這些大屠殺和謀殺，相信調查將會提供答案。