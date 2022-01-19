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郭書瑤開出擇偶條件　最想要「可以一起上山下海的男人」

▲郭書瑤和蔡凡熙（左）在電影《再說一次我願意》大談戀愛。（圖／皮諾丘電影提供）
▲郭書瑤和蔡凡熙（左）在電影《再說一次我願意》大談戀愛。（圖／皮諾丘電影提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-19 16:19:54｜2022-01-19 16:24:21

蔡凡熙和郭書瑤在愛情電影《再說一次我願意》中再度合作，2人都非常喜歡大海，蔡凡熙自認做過最浪漫的事情是帶女友看海。瑤瑤則回想曾經有一年生日去馬爾地夫想看魟魚，「可惜遇到暴風雨，無緣見到。」她感嘆現在都只能和閨密一起看海，「未來想找一個可以上山下海的男人陪伴。」

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▲郭書瑤和蔡凡熙主演的《再說一次我願意》全台熱映中。（圖／皮諾丘電影提供）
▲郭書瑤和蔡凡熙主演的《再說一次我願意》全台熱映中。（圖／皮諾丘電影提供）
《再說一次我願意》有許多浪漫戀愛情節，但昨日首映後，觀眾才驚覺原來這是部「爆哭系電影」，電影放到尾聲時，影廳內聽到不少啜泣聲，因為蔡凡熙在劇中被迫陷入同一天的循環，在日復一日過程中才逐漸了解飾演女友的郭書瑤的心境，也終於抽絲剝繭找出女方對求婚感到遲疑的「終極秘密」，片尾更出現「劇情大反轉」，讓觀眾驚呼：「也太好哭了！」

▲蔡凡熙（左）和郭書瑤在再說一次我願意》中飾演情侶。（圖／記者葉政勳攝）
▲蔡凡熙（左）和郭書瑤昨日一同出席電影首映會。（圖／記者葉政勳攝）
作家肆一力挺該片，先是為丁噹演唱的電影主題曲《你是心動的理由》作詞，日前還特地包場回饋書迷，結果全場哭成一片，大家急著找面紙拭淚，出場時雖人人戴好口罩，許多人仍難掩哭腫的眼睛，導演稅成鐸也希望觀眾在看完電影能夠思考，「如果人生可以重來，你會想彌補哪個心中遺憾？」

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