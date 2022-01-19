李愛綺健身房The Key停業 World Gym伸援手延續會員權益
金曲獎台語歌后李愛綺與美籍丈夫Duke所經營的健身房「The Key Fitness」確定在1月底停業，讓不少會員相當錯愕，國內健身品牌龍頭World Gym世界健身俱樂部宣布，將提供專業便利的運動場館，延續The Key Fitness會員的運動習慣！為The Key Fitness的會員提供專屬優惠方案，歡迎擁有The Key Fitness有效會籍的會員，自即日起至1月31日，至The Key Fitness辦理會籍相關事宜，平行轉移使用權益、運動不間斷。
生活消費中心/綜合報導
2022-01-19 16:53:01
疫情衝擊健身業，World Gym指出，將協助市場上中小型健身品牌及其會員，以不影響會員運動習慣及權益為首要任務，同時給予業者更多經營策略的選擇。因此，World Gym於2022年，除了展店15家的目標，也同時積極尋求收購機會，藉以不同方式與其他健身產業經營者，達到雙贏。
其中將提供The Key Fitness預繳制及月費制會員，可選擇會籍轉移至臨近的World Gym會所，像是：World Gym台北大安店、台北光復店、台北統領店等。 然而，任何單次使用票券或退費事宜，仍由The Key Fitness處理。另外，憑The Key Fitness App 享會員專屬好禮，可任選一間WG會所兌換貴賓VIP單點一個月通行證。(不包含Elite,FITZONE系列會所)
World Gym同意提供The Key Fitness有效會籍之會員，享有專屬優惠方案，持續運動；對於有興趣繼續在健身業服務的員工，World Gym也非常樂意給予轉職協助，提供工作機會。