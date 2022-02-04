走春去台泥？花東打卡新熱點這樣玩

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「DAKA市集」內有許多當地部落婦女的手作工藝品，以太魯閣族傳統織布工藝結合台灣本土 「茄芷袋」做成有「部落LV」之稱的實用水壺袋、電腦包等，或是有太魯閣族圖騰的手工織帶耳環，適合過年假期為旅行裝扮增添色彩，也可以跟熱情的部落婦女們聊聊當地文化。
市集內也有許多特色小吃，像是在地青年創業的「林之園鮮果茶」有當季柳橙現榨的「柳橙翡翠」、「艾鄉村」有俗稱獵人便當的「竹筒飯」、來自在地好鄰居澳花村的「泰雅山胡椒馬告美食棧」每日現烤「馬告香腸」、老和平人「金牌老爹」每天限量製作的「雞翅包飯」、在地和中部落的「Mkan！擀嘟倫」有台九線司機必吃「大腸麵線」、有媽媽味道的「麻努尬泥」限量推出「麻辣鴨血臭豆腐」。
如果還意猶未盡，也推薦到和平村的街上品嘗在地的風味小吃，過年期間除了除夕當天、其餘時間正常營業的有在地50年的「順興海產」，推薦事先預約必吃的獨家「和平大蝦三明治」；或是行駛台九線前往花蓮的路上，可以前往和中部落的 「冉記食堂」，來一碗自五星飯店回鄉掌廚的部落青年現煮「海鮮麵」。
想要來點更深度旅遊，也可以預約參加台泥DAKA的「港電廠三合一-循環經濟導覽」行程，獨家的和平礦山行程，讓你在觀景平台俯瞰海天一色的「花蓮藍」，在山海之間拍下自然系的網美照，還有「偽出國」體驗—到國際港級別的和平生態工業港，在港邊就能欣賞珊瑚礁與熱帶魚，讓過年行程也有生態知識的旅遊體驗。