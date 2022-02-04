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走春去台泥？花東打卡新熱點這樣玩

▲全台灣Google評分最高的水泥廠—台泥DAKA，園區處處都是打卡點。（圖／雲朗提供）
▲全台灣Google評分最高的水泥廠—台泥DAKA，園區處處都是打卡點。（圖／雲朗提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-04 20:00:00

春節連假哪裡去？根據雄獅旅遊調查，74.2%民眾已經規劃春節出遊計畫，前三名目的地分別是花蓮（42.5%）、台東（42.4%）、宜蘭（21.3%）。疫情之下不能出國，東部國旅正當時，全台灣Google評分最高的水泥廠—台泥DAKA，更成為國人的心頭好。

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全台灣Google評分最高的水泥廠—台泥DAKA，園區處處都是打卡點，除了網路打卡第一名的「星巴克山形水泥牆」、還有親子最愛的「整點循環水舞」，現在最新的熱門拍照點當屬3D地景的「漂浮斑馬線」以及一旁的「彩繪水泥機關車」，這個水泥機關車可是大有來頭，它是早期在東部鐵路上擔任水泥原料及成品運送的退役石斗車和機關車，車廂上有當地部落孩童彩繪部落山林生活經常可見的野豬、飛鼠；在DAKA園區統一超商蓮和門市的一側還有一個隱藏版的「MMXX工業風牆」，MMXX是結合當地太魯閣族語及古羅馬數字表現DAKA誕生年份。

▲現在最新的熱門拍照點當屬3D地景的「漂浮斑馬線」。（圖／雲朗提供）
▲現在最新的熱門拍照點當屬3D地景的「漂浮斑馬線」。（圖／雲朗提供）
「DAKA市集」內有許多當地部落婦女的手作工藝品，以太魯閣族傳統織布工藝結合台灣本土 「茄芷袋」做成有「部落LV」之稱的實用水壺袋、電腦包等，或是有太魯閣族圖騰的手工織帶耳環，適合過年假期為旅行裝扮增添色彩，也可以跟熱情的部落婦女們聊聊當地文化。
市集內也有許多特色小吃，像是在地青年創業的「林之園鮮果茶」有當季柳橙現榨的「柳橙翡翠」、「艾鄉村」有俗稱獵人便當的「竹筒飯」、來自在地好鄰居澳花村的「泰雅山胡椒馬告美食棧」每日現烤「馬告香腸」、老和平人「金牌老爹」每天限量製作的「雞翅包飯」、在地和中部落的「Mkan！擀嘟倫」有台九線司機必吃「大腸麵線」、有媽媽味道的「麻努尬泥」限量推出「麻辣鴨血臭豆腐」。
如果還意猶未盡，也推薦到和平村的街上品嘗在地的風味小吃，過年期間除了除夕當天、其餘時間正常營業的有在地50年的「順興海產」，推薦事先預約必吃的獨家「和平大蝦三明治」；或是行駛台九線前往花蓮的路上，可以前往和中部落的 「冉記食堂」，來一碗自五星飯店回鄉掌廚的部落青年現煮「海鮮麵」。

想要來點更深度旅遊，也可以預約參加台泥DAKA的「港電廠三合一-循環經濟導覽」行程，獨家的和平礦山行程，讓你在觀景平台俯瞰海天一色的「花蓮藍」，在山海之間拍下自然系的網美照，還有「偽出國」體驗—到國際港級別的和平生態工業港，在港邊就能欣賞珊瑚礁與熱帶魚，讓過年行程也有生態知識的旅遊體驗。

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