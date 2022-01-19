王力宏換號碼躲李靚蕾「登微博熱搜」 陸網友：又買榜
李靚蕾和王力宏毀滅式離婚餘波盪漾，李靚蕾不斷使出「蕾神之槌」不斷爆料，還PO出王力宏買網軍的證據，以及家門外監視器，指控王力宏試圖帶3名男子強闖「吾疆」，好在李靚蕾事先反鎖，才沒有被王力宏得逞。現在又有媒體爆料，王力宏為了防範李靚蕾，刻意換了新的手機號碼。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-19 19:01:17
李靚蕾公開控訴王力宏是渣男、媽寶，不但婚後外遇，還長期對她冷暴力、精神折磨，雖然王力宏暫時退出演藝圈試圖止血，但仍阻擋不了李靚蕾持續毀滅式發文。李靚蕾透露曾多次想要和王力宏聯絡，但都遭到忽略，讓她相當無奈，《鏡週刊》則爆料王力宏是因為有所防備，才會拒絕單獨會見李靚蕾，甚至連手機號碼都換了，但他現在對李靚蕾沒有恨意，只有害怕，似乎是擔心女方將更多私密資料公諸於世。
王力宏換手機號碼一事，也躍上今（19）日的微博熱搜，大陸網友紛紛表示：「他首先要換的是自己的心。」、「有被噁心到，把女方塑造得這麼可怕，引來同情嗎？」、「你以為換了號碼就找不到你了嗎？」、「急得只能買熱搜了嗎？」但有部分網友質疑是李靚蕾故意買榜，才會讓這則新聞衝上微博熱搜。