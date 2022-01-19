疫苗預約太踴躍！北市加開「京站、榮總」中型疫苗施打站
新冠肺炎疫情在北台灣持續延燒，防疫指揮中心日前也宣布第三劑疫苗施打間隔時間縮短至84天，符合施打資格的民眾也增加。而因為桃機群聚感染持續擴散，也促使民眾施打第三劑疫苗的意願。台北市政府為了因應疫苗預約潮，宣布將新增兩個中型疫苗施打站，為台北京站廣場與榮民總醫院。
記者丁上程／台北報導
2022-01-19 19:11:17
台北市副市長蔡炳坤今（19）日表示，因應民眾疫苗預約踴躍，台北市政府將加開兩個中型疫苗施打站，分別為台北京站廣場與榮民總醫院。其中京站接種站將於20日及21日試營運，每天提供120劑的高端疫苗，供民眾「隨到隨打」；至於台北榮總的部分，則在23日開出5000個高端疫苗名額，分別為上、下午各2500個，提供民眾向該院預約接種，以上合計達1萬3040個高端名額，歡迎民眾接種。
台北市衛生局專委歐佳齡表示，台北車站仍在持續提供第1、2劑疫苗接種服務，另有不定期提供第3劑接種，可現場掛號施打，每天上限1700人，30日前施打第1、2劑還會送價值新台幣200元的商品券，請民眾多加利用。
至於榮總的部分，22日及23日將開設追加劑特別門診，除了前述的5000劑高端疫苗外，還有包含1000劑莫德納疫苗、4000劑BNT疫苗，若有需要者，即日起就可以登入台北榮總的網站進行預約，不過截至目前為止，莫德納已預約額滿，BNT及高端尚有名額。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。